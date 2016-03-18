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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

وقوع انفجار در حومه «بغداد» ۲نفر کشته و ۵نفر زخمی برجای گذاشت

وقوع انفجار در حومه «بغداد» ۲نفر کشته و ۵نفر زخمی برجای گذاشت

انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه «عرب جبور» واقع در حومه «بغداد» پایتخت عراق به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن ۵ تَن دیگر انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یک خودروی بمب گذاری شده امروز جمعه در منطقه «عرب جبور» واقع در حومه بغداد پایتخت عراق منفجر شد.

بر اساس این گزارش، به دنبال وقوع این انفجار ۲ شهروند عراقی کشته و ۵ تَن دیگر به شدت مجروح شدند.

از سوی دیگر، ارتش عراق همچنین به عملیات ضد تروریستی خود در استان کرکوک ادامه می دهد.

در جریان این عملیات، جنگنده های ارتش عراق مواضع تروریست های تکفیری در شهر «الحویجه» واقع در کرکوک را بمباران کردند.

این در حالی است که عملیات گسترده ارتش عراق برای پاکسازی استان های صلاح الدین و الانبار همچنان در جریان است.

کد مطلب 3582792

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