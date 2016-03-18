عملکرد جهادی و شهادت طلبی دو مولفه انقلابی بودن محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبدالهیان در خطبه های نمازجمعه امروز شاهرود به میزبانی حسینیه مدرسه قلعه این شهر، بیان داشت: یکی از مولفه های انقلابی بودن جهادی عمل کردن است بنابراین حوزه های علمیه و دانشگاهها باید با عمل جهادی به زدودن انحرافات و خرافات براساس عقل و وحی بپردازند و احزاب و مسئولان دستگاه دیپلماسی در حوزه سیاست خارجی جهادی عمل کنند همانگونه که مردم عزیز ما در حوزه میدانی در مناسبت های مختلف جهادی عمل می کنند.

وی افزود: امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری بزرگترین انقلابی ها معاصرند که جهان را با اراده خود تحت تاثیر قرار داده و گفتمان ابر قدرت شرق و غرب را به گفتمان مستکبران و مستضعفان تبدیل کرده اند لذا در هرجا استکباری باشد ما با آن مخالفیم و مصداق آن خواه امریکا باشد یا اتحادیه اروپا، ملت مسلمان ایران اسلامی با مستضعفان همراه هستند.

خط امامی ها خط امامی عمل کنند

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه همه کسانی که شعار خط امام را میدهند باید عملشان نیز آنرا تصدیق کند، گفت: یکی از نکاتی که رهبری روی آن تاکید ویژه دارند هم در دیدار با نمایندگان خبرگان رهبری و هم در دیدار با نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم واژه انقلابی بودن است فرمودند مجلس خبرگان و حوزه علمیه باید انقلابی باشند .

عبدالیهان افزود: انقلابی یعنی کسی که در وهله نخست، از جنبه درونی متحول شده، آرمان های اسلام، امام(ره) و انقلاب را پذیرفته و در بعد بیرونی به تلاش برای تحقق آنها در جهان اقدام می کند هرکس فاقد یکی از این دوجنبه باشد، انقلابی نامیده نمی شود.

وی با اشاره به سخنی از حجت الاسلام سیداحمد خمینی(ره)، ادامه داد: آن مرحوم روزی گفتند، امروز موظف هستیم پشت سر حضرت آیت الله خامنه ای حرکت کنیم و هرچه ایشان گفت گوش کنیم و اگر روزی حرکت ما با ولی نخواند بدانید نقص از ماست .

نوروز فرصتی برای احیای سنت ها حسنه

امام جمعه موقت شاهرود همچنین ضمن گرامیداشت ایام نوروز و فرارسیدن بهار، گفت: اسلام با سنت های مطلوب نوروز که موجب پاکیزگی و صله ارحام که محصول آن افزایش رزق و عمر، همبستگی، وحدت و صمیمیت است موافق بوده و آن را ترویج نیز می کند همچنین اسلام تاکید ویژه ای به طبیعت گردی دارد چرا که زمینه تقویت ایمان و توحید محسوب می شود اما باید دانست که این دین مبین با جنبه های خرافی نوروز که فاقد پشتوانه علمی، عقلی و دینی باشد مخالف است .

عبدالهیان همچنین ضمن بیان اینکه دنیا جای قرار و آرامش نیست، ابراز داشت: اگر دنیا مطلوب بود و دنیا گرایی ارزش تلقی می شد خدای متعال آن را برای اولیایش می خواست .

وی افزود: انسان دنیا طلب مانند مسافر کشتی شکسته ای است که در امواج متلاطم دریا دچار طوفان شده و کشتی بی اختیار و بی اراده به سوی مرگ و نیستی حرکت می کنند پس باید فرصت را مغتنم شمرد و تا زبان باز است به ذکر و ایجاد الفت و دوستی و گره گشایی از دیگران پرداخت و تا بدن ها سالم است در عمل صالح و برداشتن بار افتاده دیگران اقدام کرد.