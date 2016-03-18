نهادینه شدن امنیت پایدار در کشور/لزوم کمک به افراد نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: امنیت یک نعمت الهی است و به همین دلیل این مهم یک مقوله اساسی برای توسعه و پیشرفت در جوامع مختلف به شمار می رود.

وی با بیان اینکه امروز امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران حاکم شده است، بیان کرد: حضور مردم در تمامی صحنه ها تلاش نهادها و سازمان های مسئول در این حوزه قابل تقدیر است.

امام جمعه سنندج امنیت فعلی در جمهوری اسلامی ایران را یک الگو برای سایر جهان عنوان کرد و افزود: در حالی که کشورهای منطقه دچار ناامنی هستند ولی جمهوری اسلامی ایران داری امنیت پایدار است.

وی گفت: همه مردم کشور ما باید در آستانه سال جدید قدردان این نعمت الهی یعنی امنیت باشند و به همین دلیل انتظار می رود که این مهم در سال آینده نیز به صورت جدی دنبال شود.

ماموستا خدایی با اشاره به رسیدن سال نو و بهار، عنوان کرد: همزمان با نو شدن سال جدید، یک تحول در حوزه طبیعت شکل می گیرد و همه ما باید این تحول را در درون خود ایجاد کنیم و در سال آینده دستورات دینی و الهی را به بهترین شکل ممکن اجرایی و عملیاتی کنیم.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: دنیا محلی برای جمع‌آوری توشه قیامت است و در این جهان باید به گونه‌ای گام برداریم که هر لحظه احساس کنیم ثانیه‌ای دیگر زمان مرگمان فرا رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه های امروز نماز جمعه سنندج خواستار کمک به افراد نیازمند شد و افزود: هزینه کردن مال و ثروت در راه رفع مشکلات نیازمندان و برای رضای خداوند رسالت هر مسلمانی است.

وی با بیان اینکه استفاده از فرصت جایگاه و مقام برای باز کردن گره‌ای از کار هم‌نوعان خود از دیگر تاکیدات قرار کریم است، اظهار داشت: همه ما باید در جایگاهی که قرار دهیم خدمت به مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

ماموستا خدایی خوبی کردن به هم‌نوعان را از دستورات موکد دین اسلام عنوان کرد و یادآور شد: هر انسانی باید به اندازه توان خود در راستای رفع مشکلات نیازمندان به ویژه ایتام، بی‌سرپرستان، انسان‌های زمین‌گیر و از کار افتاده و غیره تلاش کند.

وی نشر علم دانش و تلاش در راستای آموختن علم به اطرافیان از دیگر دستورات دین اسلام است که در آیات قرآن کریم بر آن تاکید شده است و عنوان کرد: هر دقیقه از عمر انسان سرمایه و هدیه ارزشمند الهی است که قابل برگشت نیست و به همین دلیل ما باید از لحظه لحظه عمر خود به بهترین شکل ممکن و در راستای کسب رضای الهی گام براریم.

وی یادگیری و کسب یک صنعت را از سوی هر انسانی ضروری دانست و گفت: شریعت تمام پیامبران مسلمانان و امت‌های خود را به کسب و فراگیری یک صنعت دستور داده‌اند تا بتوانند با تکیه بر توانمندی های خود به سود حلال برسند.

امام جمعه سنندج در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از حضور مردم در نماز جمعه و سایر مناسبت های دینی، گفت: ترویج آموزه های دینی از سوی تمامی اقشار جامعه به ویژه در بین نسل جوان یکی از ضرورت های اصلی در عصر حاضر است و انتظار می رود که این مهم در سال آینده نیز به عنوان یک اولویت اصلی و یکی از ویژگی های اصلی یک جامعه اسلامی در دستور کار قرار گیرد.