عید نوروز باید رنگ معنویت به خود گیرد/ضرورت تقویت توان دفاعی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته تبریز به امامت آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز در مصلی اعظم امام خمینی(ره) این شهر و باحضور گسترده و باشکوه نمازگزاران تبریزی اقامه شد.

آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به اینکه سال ۹۴ در حال اتمام است و سال ۹۵ آغاز می شود، گفت: باید در لحظه سال تحویل برای رشد و پیشرفت ایران در مسائل مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی دعا کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که سال آینده شاهد پیروزی ‌های بزرگ برای کشورهای مسلمان باشیم، ادامه داد: امیدوارم در سال جدید مردم سال خوبی داشته باشند.

آیت‌الله مجتهد شبستری با اشاره به سالگرد حمله مزدوران شاه پهلوی به مدرسه فیضیه قم در دوم فروردین سال ۴۲ گفت: این حادثه که موجب شهادت تعدادی از روحانیون شد، زمینه‌ساز رویدادهای بعدی و سرمنشأ انقلاب اسلامی شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به خارج شدن بخشی از نیروهای کشور روسیه از سوریه اظهار داشت: رئیس جمهور روسیه با خروج بخشی از نیروهایش در سوریه موافقت کرده و پوتین رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرده هر وقت لازم باشد نیروهای این کشور به پایگاه‌های خود در سوریه برمی‌گردند.

وی با اشاره به رزمایش سپاه پاسداران و آزمایش موشک ‌های بالستیک گفت :این موشک ها قاره پیما بوده و تهدی برای آمریکا و اسرائیل دارد و دائما" ایالات متحده آمریکا می‌گوید گزینه‌ها ی نظامی روی میز است.

وی به جلسه شورای امنیت درباره رزمایش موشکی ایران تشکیل شد، اشاره کرد و افزود: توان نظامی ایران در جهان کم نظیر و نماینده روسیه هم با رد ادعای نقض قطعنامه توسط ایران اعلام کرد ایجاد یک توانمندی بازدارنده بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

رژیم صهیونیستی رو به افول است

آیت الله مجتهد شبستری سپس با اشاره به اینکه اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی به تهدیدهای خود ادامه دهند قطعا پاسخ‌‌های جمهوری اسلامی ایران شکننده‌ تر خواهد بود، ابراز داشت: باید در تمام شرایط توان دفاعی کشور تقویت شود.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه ایران اسلامی حامی دولت سوریه بوده و خواهد بود، افزود: سوریه در خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی قرار دارد و وظیفه اسلامی ایجاب می‌کند کشور اسلامی در خط مقدم از سوی ایران اسلامی حمایت شود.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه به لطف الهی رژیم صهیونیستی رو به افول و زوال است، تصریح کرد: طبق فرمایش رهبری که جمله ممتاز رهبری در سال ۹۴ هم انتخاب شده «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید. »