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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۳۶

صوت/ «دورهمی» را با صدای مهران مدیری بشنوید

صوت/ «دورهمی» را با صدای مهران مدیری بشنوید

تیتراژ مجموعه نمایشی «دورهمی» با آهنگسازی مهیار علیزاده و خوانندگی مهران مدیری منتشر شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، پخش مجموعه ترکیبی «دورهمی» به تهیه کنندگی مشترک هاشم رضایت و حمید رحیمی نادی از ۲۸ اسفندماه در شبکه نسیم آغاز شده است.

این برنامه، مجموعه ای نمایشی است که از آیتم های مختلفی از جمله گفتگو، استندآپ کمدی و... تشکیل شده است و قرار است جمعه ها و شنبه ها ساعت ۲۳ روی آنتن برود.

آهنگسازی تیتراژ این مجموعه را مهیار علیزاده و مهران مدیری نیز خوانندگی آن را بر عهده داشته اند که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

آغاز این قطعه که فضایی تلفیقی دارد به این شکل آغاز می شود: «ما ز یاران چشم یاری داشتیم/ خود غلط بود آنچه می پنداشتیم»

کد مطلب 3582892
عطیه موذن

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