آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر «هیت» در استان «الأنبار» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، عملیات بزرگ آزادسازی شهر «هیت» واقع در استان الانبار عراق آغاز شد.

بر اساس این گزارش، شورای استانداری الانبار با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب، گفت: این عملیات از بامداد امروز آغاز شده است.

در همین ارتباط، «صباح کرحوت» رئیس شورای استانداری الانبار اظهار داشت: عملیات بزرگ آزادسازی شهر «هیت» با مشارکت نیروهای عشایر انجامی می شود.

ارتش عراق هفته گذشته شهر هیت را به محاصره درآورده بود و پس از تخلیه این شهر از غیرنظامیان، عملیات آزادسازی آن را کلید زد.

گفتنی است، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق چندی پیش از آزادسازی قریب الوقوع شهر استراتژیک «هیت» خبر داده بود.