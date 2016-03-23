بیش از ۵۰ درصد ظرفیت هتل های آذربایجان شرقی پر شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی عصر چهارشنبه به همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، مدیر کل میراث فرهنگی و مسئولان آموزش و پرورش استان بعد از ظهر چهارشنبه از ستاد مرکزی اسکان فرهنگیان استان واقع در تالار معلم بازدید کردند.

پورمهدی در این بازدید به گفتگو با مهمانان فرهنگی ستاد پرداخته و در جریان مشکلات و وضعیت اتاق های اسکان نوروزی و مدارس استان قرار گرفت.

وی همچنین از مدرسه شهید رجایی تبریز به عنوان یکی از محل های اسکان فرهنگیان بازدید کرده و ضمن گفتگویی با مهمانان ساکن در این مدرسه، وضعیت اتاق های اسکان را از آنان پرس و جو کرد.

وی در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اولویت پذیرش این ستاد همکاران فرهنگی بوده و در صورت تکمیل شدن ظرفیت هتل و مهمان پذیر های استان امکان اسکان غیرفرهنگیان در مدارس استان ایجاد می شود.

پورمهدی ادامه داد: تاکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد هتل های استان پر شده اند البته در روزهای آتی امیدواریم شاهد حجم بالای مسافرین در استان باشیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره ای به میزان ظرفیت موجود در ستاد اسکان فرهنگیان گفت: در مجموع ۱۰ هزار تخت در ستاد اسکان فرهنگیان در نظر گرفته شده است که طی گزارشات رسیده تاکنون استقبال خوبی از این مراکز اسکان شده است.

وی افزود: هم اکنون تمامی دستگاه های مربوطه در تلاش برای خدمت رسانی مطلوب به مهمانان هستند و در این راستا نیز اسکان فرهنگیان و ارائه خدمات مطلوب به آنان اهمیت ویژه ای دارد چرا که این ستاد با قشر فرهیخته جامعه روبرو هستند.

اسکان ۱۶هزار و ۸۸۰ روز مسافر فرهنگی تا پایان روز سوم

رئيس اداره تعاون و دبير ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزی آموزش و پرورش آذربايجان شرقی نیز در این بازدید اظهار داشت: تا پایان سومین روز ۱۶ هزار و ۸۸۴ نفر روز مسافر در واحدهای اقامتي آموزش و پرورش اسکان یافته اند.

مالك افشاري ادامه داد: در مجموع ۸۵۹ اتاق در مدارس استان آماده اسکان مسافران است که نگرانی از بابت فضای اسکان و میزان ظرفیت آن برای روزهای آینده نداریم.

وی افزود: در پایان روز سوم نوروز بیشترین پذیرش به ترتیب از ستادهای اسکان جلفا با سه هزار و ۴۴۷ نفر، خدا آفرين ۸۳۲ نفر و كليبر با ۲۷۶ نفر روز گزارش شده است.