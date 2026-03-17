۱۷۰۰ کلاس و اتاق برای اسکان مسافران در مازندران آماده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه مشترک شورای معاونان، از بازدید میدانی ۲۸ شهرستان و منطقه آموزشی استان خبر داد و گفت: این بازدیدها از روز پنجشنبه از رامسر و با همراهی آقای رمضانی، معین استان و مشاور وزیر، آغاز شد و در هر شهرستان حدود دو ساعت نشست با شورای معاونین برگزار کردیم.

کلبادی‌نژاد افزود: در این نشست‌ها ضمن خداقوت به همکاران، وضعیت آموزش، آموزش از راه دور و زیرساخت‌های فضای مجازی به‌صورت جزئی بررسی شد تا مشخص شود در کدام مناطق با کمبود اینترنت یا ابزارهای آموزشی مواجه هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی میدانی برای هر شهرستان اظهار کرد: برای هر منطقه برنامه مشخصی تدوین و وضعیت‌ها رصد شد تا با پیگیری‌های لازم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه آموزش استان باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه اسکان اشاره کرد و گفت: در فاز نخست، ۲۰۱ مدرسه و ۲۰ مرکز رفاهی شامل هزار و ۷۲۶ کلاس و اتاق برای اسکان مسافران و مهمانان آماده شده که با در نظر گرفتن ظرفیت چهار نفر برای هر اتاق، امکان اسکان حدود ۷ هزار نفر فراهم شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۹۳ مدرسه نیز در حالت اضطرار آماده‌سازی شده و فهرست آن به وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است. تاکنون ۸۴۵ خانوار شامل سه هزار و ۴۶۹ نفر از خدمات اسکان آموزش و پرورش استان بهره‌مند شده‌اند.

کلبادی‌نژاد خاطرنشان کرد: برخی از خانواده‌هایی که در جنگ خسارت دیده‌اند به‌طور کامل در این مراکز مستقر شده‌اند و تلاش می‌کنیم خدمات مناسبی به دانش‌آموزان و مهمانان عزیز ارائه شود.