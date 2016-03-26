پوران درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر همزمان با سالروز تولد خود که ۷ فروردین ماه است درباره شیرین‌ترین و ماندگارترین خاطرات نوروزی خود اینگونه توضیح داد: نوروز همواره برای من در برگیرنده اتفاقات بسیار خوبی است زیرا هم هفتمفروردین سالروز تولدم است هم دوستان و خانواده را بیشتر می بینم و مرتب در حال رفت و آمد هستیم و این شیرین‌ترین و ماندگارترین لحظاتی است که در تعطیلات نوروزی برایم اتفاق می افتد. برای تک‌تک لحظات همین دورهمی‌ها و گردهمایی‌های دوستانه و خانوادگی ارزش قائلم و دوست دارم همواره چنین لحظاتی در زندگی‌ام داشته باشم.

وی بیان کرد: بهترین خاطرات من مربوط به زمانی است که می‌بینم بچه‌هایی که وارد سینما کرده‌ام من را فراموش نمی کنند و در چنین روزهایی به بهانه دگرگونی طبیعت و تعطیلات نوروزی با من دیدار می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توانم به عطیه معصومی بازیگر فیلم «پرنده کوچک خوشبختی» اشاره کنم که هنوز با گذشت سال‌ها از ساخت این فیلم سینمایی من را فراموش نکرده و هر ساله همراه با همسر و فرزندان خود در کنار من حضور می‌یابد. این احساس وابستگی و با هم حرف زدن به قدری برایم عاطفی و ماندگار است که از آن به عنوان خاطره ارزنده یاد می‌کنم.

این کارگردان سینمای ایران افزود: خاطره دیگری که در ذهنم مانده نقاشی‌ای است که افسانه پاکرو بازیگر سینما از من کشید و آن را به من هدیه داد. این نقاشی به قدری برایم ارزشمند است که تمام تلاش خود را برای نگهداری آن انجام می‌دهم و فکر می‌کنم همین خاطرات است که انسان‌ها را می سازد و شما را در مسیری قرار می‌دهد که سراسر آگاهی است. من وقتی می‌بینم افرادی چون عطیه معصومی طی سال‌های اخیر اعتماد به نفس خود را به‌دست آورده و با وجود اینکه ناشنوا است می‌تواند حرف بزند برایم جذاب‌ترین و لذت‌بخش‌ترین خاطره است. اینکه کسی را می‌بینم که در کنار بچه‌ها و همسر خود با وجود ناتوانی کوچکی که دارد با تلاش و کوشش به زندگی خود ادامه می‌دهد خوشحال می‌شوم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حضور علی احمدی بازیگر فیلم سینمایی «بچه‌های ابدی» در آمریکا اشاره کرد و گفت: همان‌طور که علاقه مندان سینما می‌دانند علی احمدی یکی از بازیگران سندرم‌دان فیلم «بچه‌های ابدی» است که بعد از بازی در این فیلم توسط یکی از انجمن‌های مشهور سندرم‌دان آمریکا به این کشور سفر کرد و اکنون تحت پوشش کامل این انجمن قرار دارد و تا آنجا که بنده مطلع هستم او به توانمندی‌های ارزشمندی رسیده که برایم خوشحال‌کننده است. این موضوع مهمترین اتفاقی است که من می‌توانم به آن اشاره کنم چون می‌بینم که یک نوجوان سندرم‌دان با بازی در یک فیلم سینمایی توانسته این چنین به رشد و حضور در یک فضای بهتر برسد.

درخشنده در بخش پایانی صحبت‌هایش با اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های سینمایی خود اظهار کرد: بعد از تعطیلات نوروز آرام آرام مراحل فیلمبرداری تازه‌ترین فیلم سینمایی‌ام که این بار با موضوع «طلاق عاطفی» به عنوان عنوان یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی ساخته می شود، آغاز خواهد شد.