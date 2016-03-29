خبرگزاری مهر – گروه استانها: استان همدان بهعنوان پایتخت تاریخ و تمدن و با بهرهمندی از جاذبههای گردشگری متعدد فرصتی برای جذب گردشگر در اختیار دارد که در نوروز امسال تلاش کرد با فضاسازی مناسب گردشگران را بهسوی خود فراخواند.
از نگاه مسافران نوروزی که دیار الوند را برای سفر انتخاب کردهاند مسئولان میتوانند با انجام امور تبلیغاتی و کارهای زیربنایی همدان را بهعنوان یکی از استانهای هدف برای سفر معرفی کنند.
یک بازنشسته آموزشوپرورش که به کاشان و قم سفرکرده و سپس به همدان آمده است در گفتگو با مهر در خصوص جذابیتهای همدان گفت: ظرفیتهای گردشگری همدان آنگونه که باید معرفی نشده و دستگاههای فرهنگی و رسانهها پایتخت تاریخ و تمدن را آنچنان که باید معرفی نکردهاند.
همدان ظرفیتهای گردشگری قابلتوجهی دارد
مومن توسلی با اشاره به اینکه استان همدان ظرفیتهای گردشگری قابلتوجهی همچون غارعلیصدر، گنجنامه و اماکن باستانی متعددی دارد، اظهارداشت: این اماکن و ظرفیتها به صورت درستی معرفی و شناسانده نشدهاند درحالیکه معرفی این اماکن و جاذبهها در جذب گردشگر تأثیر به سزایی دارد.
مونس احمدی دیگر مسافر نوروزی که استان همدان را برای مسافرت انتخاب کرده است، گفت: ورودی و خروجی استان همدان نیازمند رسیدگی بیشتر است هرچند امسال به نسبت سال گذشته این وضعیت کمی بهتر شده اما بازهم نسبت به استانهای دیگر ضعیف است.
وی فضاسازی شهر همدان را جالب توصیف کرد و گفت: علیرغم گلکاریهای انجامشده در شهر شادابی مورد انتظار در شهر وجود ندارد.
بازدید ۳۶۷ هزار نفر از جاذبههای گردشگری همدان
در همین راستا معاون گردشگری میراث فرهنگی همدان در گفتگو با مهر از بازدید ۳۶۷ هزار نفر از جاذبههای گردشگری همدان خبر داد و گفت: ۱۳۴ هزار ۵۶۶ نفر از مسافران در استان همدان اقامت کردند.
علی خاکسار بابیان اینکه تاکنون ۳۶۷ هزار نفر از جاذبههای گردشگری همدان بازدید کردند که در روزهای آینده و تا پایان تعطیلات نوروزی این میزان افزایش مییابد، گفت: بالاترین میزان بازدید گردشگران مختص غار علیصدر بوده است.
وی عنوان کرد: آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر و تپه هگمتانه در رتبههای بعدی بازدید از اماکن گردشگری قرار دارند.
وی بابیان اینکه ۵۰ تا ۷۰ درصد هتلهای همدان از سوی مسافران در اختیار قرار گرفت، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی هتلها مد نظر مسافران نیست و بیشتر سایر اقامتگاهها را برای اسکان انتخاب میکنند.
خاکسار بابیان اینکه خوابگاهها، کمپهای اقامتی، مدارس، سالنهای ورزشی، سالنهای نمایشگاه بینالمللی از سوی ادارات مختلف در اختیار مسافران گذاشتهشده تا در هوای سرد در فضای بیرون نمانند، افزود: همچنان کارتن به دستها در ورودی شهر اقدام به جذب مسافر برای اسکان در منازل میکنند که باوجود وعدههای دستگاههای نظارتی، همچنان فعالیت میکنند.
اسکان ۴۸ هزار و ۸۰ مسافر نوروزی در مراکز پیشبینیشده از سوی آموزشوپرورش
مدیرکل آموزشوپرورش استان همدان نیز از اسکان ۴۸ هزار و ۸۰ مسافر نوروزی در مراکز پیشبینیشده از سوی آموزشوپرورش خبر داد.
عبدالرضا فولادوند در گفتگو با مهر عنوان کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون ۴۸ هزار و ۸۰ مسافر نوروزی در مراکز پیشبینیشده از سوی آموزشوپرورش اسکان یافتند.
وی بابیان اینکه ارائه خدمات به مسافران نوروزی تا ۱۴ فروردینماه ادامه دارد، از ایجاد ۱۹ پایگاه اسکان فرهنگیان در استان همدان خبر داد و گفت: یک هزار و ۸۴۶ کلاس برای اسکان مسافران نوروزی پیشبینیشده است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان همدان بابیان اینکه تمام شرایط و ظرفیتها برای پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی مهیا شده است تا خاطرهای خوب برای آنها رقم بخورد، اظهار داشت: خدماترسانی مطلوب به گردشگران و ایجاد رضایتمندی در بین آنها از اولویتها است.
فولادوند بابیان اینکه در تعطیلات نوروزی سال گذشته ۱۶ هزار و ۷۵۴ خانوار در قالب ۶۷ هزار نفر و ۱۲۱ نفر روز در مراکز پیشبینیشده توسط آموزشوپرورش اسکان یافتند، گفت: امسال سیاست آموزشوپرورش کاهش کلاسهای نوع «ج» بوده و افزایش کلاسهای ویژه و نوع «الف» و «ب» برای رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی در دستور کار آموزشوپرورش بوده است.
اسکان بیش از ۲ هزار مسافر نوروزی در مدارس ملایر
مدیر آموزشوپرورش ملایر نیز از اسکان بیش از ۲ هزار مسافر نوروزی در مدارس ملایر از اول تعطیلات نوروز تاکنون خبر داد و اظهار داشت: امسال با برنامهریزی انجامشده هفت مدرسه با ۵۲ کلاس با امکانات و تجهیزات لازم و ۳۲ تخت نیز در خانه معلم برای اسکان فرهنگیان در ملایر در نظر گرفته شد.
کاوه برخورداری بابیان اینکه در این زمینه مدارس نمونه سیفیه، شبانهروزی متوسطه دوم محمد ملایری، شبانهروزی متوسطه اول محمد ملایری، حاج رهبر، شهید مدنی، فرهیختگان، ابونصر فارابی و خانه معلم برای اسکان فرهنگیان مجهز شده است، گفت: ستادهای اسکان فرهنگیان از ۲۹ اسفندماه سال گذشته فعالشده و تا ۱۲ فروردین آماده خدماتدهی به مسافرین نوروزی هستند.
وی بابیان اینکه سال گذشته ۲ هزار مسافر نوروزی از خدمات ستادهای اسکان فرهنگیان در ملایر بهرهمند شدند، عنوان کرد: امسال این آمار نسبت به سال گذشته رشد ۱.۵ برابری دارد.
رئیس میراث فرهنگی شهرستان تویسرکان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به مهیا بودن اماکن تاریخی، فرهنگی و مذهبی تویسرکان به منظور بازدید مسافران، مهمانان و گردشگران بیان کرد: آرامگاه میر رضی، خانه مسعودی «موزه تاریخ و تمدن»، خانه دکتر اقتداری، کاروانسرای فرسفج، سفره خانه سرب در ایام نوروز پذیرای مسافران و میهمانان است.
برگزاری تور گردشگری توسط بخش خصوصی
میثم الوندی با اشاره به برگزاری تور گردشگری توسط بخش خصوصی گفت: نیمه نخست تعطیلات یک تور گردشگری توسط دفتر خدمات مسافرتی به منظور بازدید مسافران از آثار تاریخی، فرهنگی و دینی و جاذبههای طبیعی شهرستان انجامشده است.
معاون فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان نیز در گفتگو با مهر گفت: همزمان با آغاز سفرهای نوروزی تا هشتم فروردین ماه ۱۱۳ هزار و ۲۰۴ نفر مسافر در اماکن اقامتی شهر همدان اسکان دادهشدهاند
محمدرضا بیاناتی بابیان اینکه از ۲۸ اسفندماه تا هشتم فروردین ماه ۲۸ هزار و ۲۶۸ خانوار در قالب ۱۱۳ هزار و ۲۰۴ نفر در اماکن اقامتی همدان اسکان دادهشدهاند، افزود: روز هشتم فروردین ماه جاری ۲ هزار و ۵۷۷ خانوار در قالب ۱۰ هزار و ۴۰۴ نفر مسافر در مکانهای اقامتی پیشبینیشده پذیرش شدند.
وی گفت: در شبانهروز ظرفیت اسکان حداقل ۱۶ هزار نفر و حداکثر ۳۰ هزار نفر مسافر در شهر همدان وجود دارد و از تمام ظرفیت در زمینه اسکان مسافران نوروزی استفادهشده است.
بیاناتی عنوان کرد: آموزشوپرورش همدان آمادگی لازم را برای اسکان مسافران فرهنگی و غیرفرهنگی دارد در این راستا تاکنون ۴۸ هزار نفر مسافر را در کلاسها و فضاهای مرتبط با آموزشوپرورش اسکان دادهشدهاند.
ظرفیت لازم برای اسکان اضطراری مسافران نوروزی پیشبینیشده است
وی بابیان اینکه ظرفیت لازم برای اسکان اضطراری مسافران نوروزی پیشبینیشده است، گفت: تمهیدات لازم تا پایان تعطیلات نوروزی برای اسکان مسافران اندیشیده شده است.
مسئول کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان همدان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به اسکان بیش از ۱۵ هزار مسافر در پایگاههای سلامت این جمعیت گفت: تیمهای امدادگر هلال احمر استان در طرح نوروزی امسال تاکنون جان ۴۲ مصدوم حوادث جادهای را نجات دادند.
محمد فضلی بابیان اینکه تیمهای هلال احمر استان همدان در طرح نوروزی امسال تاکنون در صحنه ۸۲ سانحه حضور یافتند و به آسیبدیدگان امدادرسانی کردند به انجام ۴۲ عملیات امداد و نجات در سوانح جادهای اشاره کرد و افزود: از ۲۵ اسفند سال گذشته تا نهم فروردین ماه به ۴۲ مصدوم سوانح رانندگی امدادرسانی شده است که ۹ نفر از آنها به صورت سرپایی مداوا و ۳۳ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.
مسئول کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان همدان بیان کرد: امدادرسانی به مصدومان سوانح جادهای ۸۲ درصد از عملیاتهای هلال احمر استان را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: این امدادرسانیها شامل ۲۳ مورد واژگونی خودرو، ۱۵ مورد تصادف و ۴ مورد سایر حوادث جادهای برونشهری، ۵ سانحه رانندگی در درون شهر، ۲ مورد برف و کولاک، یک مورد سیلاب و یک عملیات کوهستان بوده است.
۸۹ نفر نیروی امدادگر و ۲۳ آمبولانس و یک خودرو نجات در طرح امداد نوروزی فعالیت دارند
فضلی اظهار داشت: ۸۹ نفر نیروی امدادگر و ۲۳ آمبولانس و یک خودرو نجات در طرح امداد نوروزی فعالیت دارند اما برای انجام عملیات امداد و نجات آسیبدیدگان تاکنون ۳۸۷ نفر روز نیروی عملیاتی به کار گرفتهشده و ۶۵ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه خودرو نجات اعزامشده است.
وی با اشاره به اینکه همزمان با آغاز طرح نوروزی تاکنون ۱۵ هزار ۶۹۲ نفر مسافر در چادرها و پایگاههای سلامت و ایمنی هلال احمر استان مراجعه و اسکان داده شدند، افزود: ۱۸ پایگاه ثابت و سیار در استان همدان مستقر هستند که پایگاههای سیار مجهز به ۳ دستگاه خودرو آمبولانس در ورودیهای شهر همدان مستقر شدند.
با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه تلاش ها برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی ادامه دارد و دستگاههای مرتبط با ستاد تسهیلات سفر در استان همدان طبق برنامهریزی انجامشده کارها را به سرانجام میرسانند تا خاطرهای خوش برای مسافران از حضور در همدان به یادگار بماند.
