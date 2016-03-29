عمان هم مغلوب شاگردان كی روش شد/ صعود مقتدرانه ايران با طلسم شکنی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹ امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم عمان رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود ایران به اتمام رسید. سردار آزمون در دقایق ۱۶ و ۲۳ برای ایران گلزنی کرد.

ایران این بازی را با ترکیب علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی (۸۱ - مهدی طارمی)، جلال حسینی، وحید امیری، پژمان منتظری، علیرضا جهانبخش (۶۲ - مهدی ترابی)، سعید عزت اللهی، سردار آزمون (۶۳ - کریم انصاریفرد)، اشکان دژاگه، رامین رضائیان و امید ابراهیمی و کاملا هجومی شروع کرد.

اشکان دژاگه که در این بازی با وجود سیدجلال حسینی و احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی بود، در ۱۵ دقیقه اول دو موقعیت خوب گلزنی داشت که با واکنش خوب علی الحبسی دروازه بان عمان مواجه شد.

سرانجام این سردار آزمون بود که در دقیقه ۱۶ و روی کرنر ارسالی علیرضا جهانبخش با یک ضربه سر توانست قفل دروازه عمان را باز کند. آزمون هفت دقیقه بعد مجددا روی همان برنامه و اینبار روی کرنر ارسالی اشکان دژاگه توانست با ضربه سر گل دوم خود و تیم ایران را به ثمر برساند.

عمان در دقایق باقیمانده نتوانست کاری از پیش ببرد و حتی بازیکنان تیم ملی در صورتی که دقت بیشتری داشتند می توانستند گلهای بعدی را هم به ثمر برسانند که در این امر موفق نبودند تا بازی با همان دو گل در نیمه نخست به اتمام برسد.

ایران در نیمه دوم کار را با خیال راحت تری شروع کرد اما کیفیت بازی به نسبت نیمه نخست افت محسوسی داشت. هم بازیکنان تیم ملی ایران و هم بازیکنان عمان اشتباهات فردی زیادی در این نیمه داشتند که این موضوع باعث می شد حملات دو تیم ناتمام بماند.

البته سعید عزت اللهی هافبک تیم ملی ایران در دقیقه ۶۵ با پشت سر گذاشتن دو، سه مدافع عمان در حالت تک به تک با دروازه بان حریف قرار گرفت ولی در زدن ضربه آخر دقت لازم را نداشت تا یکی از موقعیتهای خوب ایران در این نیمه از دست برود.

کارلوس کی روش که به چیزی جز پیروزی در این بازی فکر نمی کرد، حتی تعویضهای هجومی انجام داد و به جای وارد کردن مدافع به زمین، با آوردن مهدی ترابی و کریم انصاری فرد به جای جهانبخش و آزمون، قدرت هجومی ایران را بالا نگه داشت. با این حال این تعویض ها هم ثمری نداشت تا بازی با همان دو گل به سود ایران خاتمه یابد و کارلوس کی روش طلسم چند ساله نبردن ایران برابر عمان را بشکند.

تیم ملی ایران با این برد ۲۰ امتیازی شد تا با اقتدار و به عنوان صدرنشین گروه چهارم به مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی راه یابد. تیم عمان هم با ۱۴ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت.