شرکت برق استان همدان ۸۵۰ میلیارد ریال از مشترکان طلب دارد

حاجی رضا تیموری در گفتگو با مهر با بیان اینکه اهداف و استراتژیهای سال ۹۵ با توجه به شعار سال تعریف و مشخص شده است، گفت: صرفهجویی یکی از مباحث مورد تأکید مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است.
تیموری تاکید کرد: باید گامهای مؤثری در زمینه مدیریت مصرف و مصرف بهینه انرژی برداشته شود تا مشارکت مردم بیشتر شود.
وی با اشاره به طلب ۸۵۰ میلیارد ریالی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از مشترکان افزود: وصول ۱۰۰ درصدی مطالبات از دیگر برنامههای شرکت است که تأمین نقدینگی و ارائه خدمات بهتر را در پی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بیان داشت: تلفات برق استان با ۳ درصد کاهش و به عبارتی جلوگیری از هدر رفت ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی به ۱۱.۵ درصد در سال ۹۴ رسید که اقدام خوبی بود.
وی از جذب سرمایهگذار برای احداث نیروگاههای CHP و خورشیدی در سال جاری خبر داد و ادامه داد: امید است با جلوگیری از انحراف جریان انرژی و جلوگیری از دستکاری در کنتورها، تعویض کنتورهای معیوب و اقدامات فنی و غیرفنی در افق ۱۴۰۴ کاهش تلفات برق استان به پنج درصد برسد که جزو چشمانداز شرکت است.
تیموری اظهار داشت: کاهش تلفات انرژی، کاهش خاموشیها، کاهش نرخ انرژی توزیع نشده، مدیریت صحیح مصرف انرژی، کاهش پیک بار شبکه برای عبور از پیک ۹۵، جذب سرمایهگذر برای احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و نیروگاههای خورشیدی و صرفهجویی در هزینهها از دیگر برنامههای امسال است.
وی با بیان اینکه حدود ۷۳ هزارمگاوات نیروگاه نصب شده در کشور وجود دارد، اضافه کرد: در حال حاضر این نیروگاهها جوابگوی ۵۱ هزارمگاوات است که نشان از راندمان پایین آنها دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: در حال حاضر راندمان نیروگاهها حدود ۳۸ درصد است که امید است با احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و خورشیدی تبدیل بعضی از نیروگاهها به سیکل ترکیبی راندمان آنها افزایش یافته و به ۴۵ درصد که هدف وزارت نیروست برسد.
وی عنوان کرد: جذب سرمایهگذار و احداث نیروگاههای مقیاس کوچک علاوه بر اشتغالزایی و کاهش تلفات، به سبب پراکندگی آنها عامل مهمی در پدافند غیرعامل در مواجهه با حوادث غیرمترقبه است.
نظر شما