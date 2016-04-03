به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه پَراکنش نامناسب بارش در کشور چالش اصلی منابع آب است، گفت: از ابتدای سال آبی (مهرماه) تاکنون به طور میانگین ۱۸۸ میلی متر بارش در کشور ثبت شده است.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: این رقم نسبت به دوره درازمدت ۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد و در برخی نقاط کشور مانند فلات مرکزی ۲۳ درصد کاهش بارش ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در حوضه های آبریز دریای خزر و ارومیه بارش‌های خوبی داشتیم که ۲۳ درصد افزایش نشان می دهد. حاج رسولی ها با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۱۶ تا ۱۷ میلی متر بارش ثبت شده است، افزود: میانگین درازمدت بارش در فروردین ۳۸ میلیمتر است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو در زمینه مخازن آب سدها گفت: در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بیشترین تعداد سدها قرار دارند و در این حوضه، بارش نسبت به میانگین کشور ۴ تا ۵ درصد کاهش نشان می دهد اما ورودی آب به سدها در این حوضه خوب گزارش شده است.

حاج رسولی ها ادامه داد: در دو سد درودزن و زاینده رود که در فلات مرکزی قرار دارد شرایط ورودی آب خوب نیست اما در بقیه حوضه های آبریز به ویژه در غرب کشور و استان های کرمانشاه، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و خوزستان ورودی آب به سدها خوب است.

وی تاکید کرد: در حوضه دریاچه ارومیه با توجه به بارش های اخیر ۷ سانتی متر آب دریاچه بیشتر شده و شرایط آبی این دریاچه نسبت به گذشته مطلوب است.