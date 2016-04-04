«اوراق پانامایی» اسنادی محرمانه از خاندان «نواز شریف» منتشر کرد

خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، شرکت مالی «موساک فونسیکا» در پاناما با انتشار اسناد محرمانه موسوم به «پاناما لیکس» از سیاستمداران معروف جهان، دارایی‌های «نواز شریف» نخست‌وزیر پاکستان در خارج از کشور را نیز افشا کرده است.

اسامی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، «ملک سلمان» پادشاه عربستان و سایر سیاستمداران معروف جهان در این اسناد ذکر شده‌اند.

گفته می‌شود که اسناد فاش شده پاناما لیکس از اسناد دیپلماتیک آمریکا نیز بیشتر است. شرکت پانامایی این اسناد را روی سایت کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌ نگاران منتشر کرده است.

این شرکت دارایی‌ های خانواده نواز شریف نخست‌ وزیر پاکستان را نیز در این اسناد ذکر کرده است.

بر اساس اسناد موجود روی این سایت، «مریم»، «حسن» و «حسین» فرزندان نخست‌ وزیر پاکستان قادر به انتقال پول چندین شرکت‌ در کشورهای خارجی هستند. مریم نواز دختر نواز شریف، صاحب شرکت‌های «نلسون» و «نیسکول» در ایسلند است. پاناما لیکس آدرس این شرکت نلسون را ساختمان «سرور» در «جده» عربستان مطرح کرده است.

مریم و حسین در سال ۲۰۰۷ میلادی اسناد وام ۱۳.۸ میلیون دلاری از بانک دویچه ژنو برای شرکت نلسون و سایر شرکت‌ها را امضا کردند. این دو شرکت در سال ۲۰۱۴ میلادی به یک همکار دیگر فرزندان نخست‌ وزیر پاکستان انتقال یافته‌اند.

اسناد پاناما همچنین حسن نواز شریف فرزند دیگر نخست‌ وزیر پاکستان را صاحب املاک «هینگون» معرفی کرده است. صاحب املاک هینگون در اوت سال ۲۰۰۷ میلادی شرکت «کیسکون» در «لیبریا» را با هزینه ۱۱.۲ میلیون دلار خریداری کرده است.

این در حالیست که «حسین نواز» در گفتگو با رسانه ها گفت: تمام اموال و شرکتهای ما در خارج از کشور با تلاش و زحمت ما بدست آمده است. ما هرگز اموال و دارایی های خود در خارج از کشور را از کسی مخفی نکرده ایم.

«عمران خان» رهبر حزب عدالت پاکستان با انتقاد از وجود دارایی های خاندان نواز شریف در خارج از کشور از اداره تحقیقات ملی پاکستان خواسته است در این مورد تحقیقات لازم را به عمل آورد.

«پرویز رشید» وزیر اطلاع رسانی پاکستان در حمایت از خاندان نواز شریف گفت: انتقاد عمران خان از خانواده نواز شریف بی اساس است و اسناد منتشر شده «پاناما لیکس» اساساً جعلی و دروغین است.