فیلم های منتخب بخش داستانی جشنواره فیلم «سما» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره فیلم «سما» هیات انتخاب در بخش داستانی، ۵۵ اثر در بخش ملی و ۱۱ فیلم داستانی را در بخش «نسل نو»، برای رقابت در این جشنواره سینمایی معرفی کردند.

فیلم های «آن روزها» به کارگردانی بهرام ثنایی، «ویزور» ساخته علی عزیزاللهی، «آب یخ» به کارگردانی جلال ساعدپناه، «آمن» ساخته وحید یگانه، «پیرمرد و دوچرخه» به کارگردانی سلیم معزی، «مسافر» ساخته سید محمدرضا خردمندان، «صراحی» به کارگردانی سعید نجاتی، «بیماری» به کارگردانی مشترک میلاد و سجاد ستوده، «رنگ آب» ساخته عماد سلمانیان، «طبق عادت همیشگی» به کارگردانی محمد حمزه ای، «با احتیاط برانید جاده لغزنده است» ساخته غلامرضا جعفری، «سایلنت» به کارگردانی پویا نبی، «پل» به کارگردانی امین قشقاییان، «انتظار» ساخته حسام ارمغانی، «امضا» ساخته محمد ثریا، «خانه روشن است» به کارگردانی سید محمود اریب، «گور مردها» به کارگردانی علی مردمی، «گچ» ساخته محمد صادقی، «فصل آزمون» به کارگردانی نوید ترابی، «لافاو» ساخته ایرج محمدی رزینی، «هستی» به کارگردانی کمال پرناک و «مات» ساخته محمد داودی، از جمله آثار داستانی در بخش ملی جشنواره فیلم «سما» هستند.

همچنین آثاری چون «روز زوج» به کارگردانی هادی معصوم دوست، «ناتمام» ساخته آزاده محمدی، «یکی بود یکی نبود» به کارگردانی سلمان خورشیدی، «قول» به کارگردانی پویان رنجبر، «هشتادسالگی» ساخته رضا جمالی، «کاسکو» ساخته مجتبی قاسمی، «هوادار» به کارگردانی علی دلکاری، «جاده مسدود است» ساخته وحید حاجیلویی، «بندناف» به کارگردانی مشترک محمدرضا صادقی و مجید غلامرضایی، «glimmer» ساخته امید عبداللهی، «حوالی هشت» به کارگردانی سید محمدرضا حسینی، «فندک انگلیسی» ساخته مصطفی معارف وند، «نخجیر» به کارگردانی حسام اسلامی، «برتلک باز» ساخته سجاد احمدبیگی، «پلاک استیل» به کارگردانی زانیار عزیزی، «پارکینگ» ساخته عباس عمرانی بیدی، «تور و ماهی» به کارگردانی علی نیک فر، «ناخوانده» ساخته عباس حق شناس، «دیدن» به کارگردانی امیر سهیل شریفی، «حریم امن» ساخته عباس گلستانی فر، «طلاق» به کارگردانی شکوفه بهادری، «بیننده» ساخته شهاب دریانی و «مدادهای رنگی» به کارگردانی یونس شهباز از دیگر فیلم های انتخاب شده توسط هیات انتخاب در بخش ملی فیلم های داستانی دومین جشنواره فیلم «سما» هستند.

آخرین بخش از فیلم های داستانی حاضر در بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه «سما» شامل آثاری چون «کچ» به کارگردانی مهرداد حسنی، «هزاره سوم» ساخته شهاب دریانی، «پیک نیک» به کارگردانی حمیدرضا پروازی، «پانصد مثقال طلا» ساخته شهرزاد دادگر، «آخرین فرصت» به کارگردانی مشترک محمدرضا و مجید احمدی، «خاطرات مخدوش یک دریاچه» ساخته سید وحید نامی حسینی، «جای منو تو اتاق بنداز» به کارگردانی امیر توده روستا، «باد هرکجا بخواهد می وزد» ساخته مریم اسمی خانی، حقیقت مجازی» به کارگردانی محمد علیزاده فرد و «روز تنهایی» ساخته مرتضی علی نظارتی زاده می شود.

همچنین در بخش «نسل نو» فیلم های منتخب بخش داستانی دومین جشنواره فیلم کوتاه «سما»، آثاری چون «شاید دیر...» به کارگردانی مهشاد ولی، «عروس باران» ساخته آکو زند کریمی، «بیگانه» به کارگردانی فردین انصاری نژاد، «جزئیات» ساخته پوریا تکاور، «ویبره» به کارگردانی محسن نجفی مهری، «مرخصی آخر» ساخته امیر مهندسیان، «بی نام» به کارگردانی سروش یاری، «برای یک روز زندگی» ساخته نفیسه ضیایی، «یکی برای هیچ یکی برای هشت» به کارگردانی امیرحسین سرمدی، «سکوت کن» به کارگردانی مشترک حسین پور امیری و پدرام امیری و «خانه سقف ندارد» ساخته محسن نخعی راد روی پرده خواهد رفت.

مصطفی سلطانی، حمید بهمنی و داریوش یاری از اعضای هیات انتخاب بخش داستانی دومین جشنواره فیلم کوتاه «سما» هستند.

دومین جشنواره فیلم کوتاه «سما» به دبیری مجتبی امینی با موضوع سبک زندگی اسلامی و ایرانی از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ فروردین ماه در سینما فلسطین برگزار می شود.