بوشهر زیباترین بندر جهان شود/ لزوم طراحی بوشهر دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سهشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: ظرفیتهای بسیار زیادی در بوشهر وجود دارد که باید از این ظرفیتها برای توسعه بیش از پیش بوشهر استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه بوشهر قابلیت تبدیل شدن به بندر اول منطقه و حوزه خلیج فارس را دارد، افزود: برای اینکه بوشهر در جامعه جهانی مطرح و حرفی برای گفتن داشته باشد باید با نگاه نوین و دانش بنیان و طراحی های فوق روز و مدیریت جهادی دیده شود.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه باید بوشهر به گونهای پیشرفت کند و متحول شود که ایران در آینه بوشهر به جامعه جهانی نشان داده شود، اضافه کرد: بوشهر دارای جغرافیای ویژه و سابقه تاریخی بسیار زیاد است و نیازمند طراحی یک بسته توسعه و پیشرفت جامع و پایدار بسیار دقیق است.
وی با تاکید بر لزوم طراحی و تدوین بوشهر در افق ۱۴۲۰، خاطرنشان کرد: باید بوشهر به گونهای طراحی شود که زیباترین بندر جهان شود و با شهرهای اروپایی مطابقت داشته باشد.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به ظرفیتهای ساحل و دریای بوشهر بر لزوم طراحی بوشهر دریایی تاکید کرد و ادامه داد: باید بهترین استفاده از دریا در بوشهر صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد تحول در بوشهر نیازمند حجم اعتبارات فوق العاده است، اضافه کرد: بافت قدیم شهر بوشهر یک ثروت و گنج عظیم است که باید احیا شود و معماری آن نیز مطابق با آخرین استاندارهای جهان باشد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تقدیر از اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشهر در ارائه خدمات به مسافران نوروزی، اضافه کرد: سال گذشته نیز با تلاشهای صورت گرفته شاهد موفقیتهای خوبی در بوشهر بودیم.
وی خواستار تلاش و برنامهریزی برای بهبود وضعیت مبلمان و فضای ظاهری شهر بوشهر شد و بیان کرد: باید توجه ویژهای نیز به نورپردازی، فضای سبز و زیبایی ساختمانها و نمادها در بوشهر صورت گیرد.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر از برنامههای فرهنگی، دینی و قرآنی و همچنین ورزشی دارای اهمیت بالایی است که اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم شاهد استمرار آن باشیم.
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