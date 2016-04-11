به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، در این فیلم، ارواح و اشباح ترسناک با خاموشی ظاهر می شوند و تنها با نور و روشن شدن چراغ می توان با آنها جنگید. فیلم اخیرا در جشنواره «واندر کن» (Wondercon)، رویداد ویژه فیلم های کمیک، انیمیشن و ترسناک در لس آنجلس اکران شد.

«خاموشی» اقتباس سینمایی فیلمی کوتاه به همین نام ساخته دیوید اف سندبرگ، سینماگر سوئدی است. این فیلم دو دقیقه ای ترسناک سال ۲۰۱۳ برنده جایزه فیلم آنلاین شد و در اینترنت میلیون‌ها بیننده داشت. لارسون گری، تهیه کننده یکی از آن بیننده ها بود. او با انتشار فیلم در اینترنت، به کارگردان پیشنهاد همکاری برای ساخت نسخه سینمایی و استودیویی کرد.

لارسون گری می گوید: «روز روشن و در دفتر کارم فیلم کوتاه آنلاین را دیدم و واقعا ترسیدم. معمولا نمی ترسم و می دانستم فیلم ویژگی خاصی دارد که مرا ترسانده. بعد از آن نیمه شب از خواب بیدار شدم و درباره فیلم فکر کردم. روز بعد ایمیلی برای کارگردان فرستادم که کار تو به شکل ترسناکی روی من اثر گذاشته می توانیم تلفنی با هم حرف بزنیم.»

این فیلم سینمایی ترسناک، داستان زنی گرفتار یک موجود غریب است که با خاموش کردن نور ظاهر می شود. ترس به وجود دختر جوان و پسر کوچک او نیز رخنه کرده و آنها را به مرز پریشانی روح نزدیک کرده است. فیلم «خاموشی» تابستان امسال در سینماهای دنیا اکران می شود.