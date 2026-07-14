به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمی‌زاده بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست مشترک «اقتصاد دانش‌بنیان و ستاد راهبری هوش مصنوعی» چهارمحال و بختیاری افزود: این طرح پس از تأیید نهایی رئیس‌جمهور به صورت رسمی اجرا خواهد شد و انتظار می‌رود بزرگ‌ترین تحول در حوزه هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال کشور را رقم بزند.

وی با بیان اینکه مدیریت اجرای این زیست‌بوم‌ها بر عهده شرکت‌های توانمند بخش خصوصی خواهد بود، اظهار داشت: دولت نقش سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و صیانت از منافع عمومی را ایفا می‌کند و این رویکرد زمینه حضور گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال را فراهم خواهد کرد.

حاتمی‌زاده بر لزوم سرمایه انسانی متخصص تأکید کرد و گفت: حتی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود کشور، برای استقرار و توسعه کامل این زیست‌بوم‌ها به نیروی انسانی متخصص بیشتری نیاز است.

توسعه آموزش‌های تخصصی و بازگشت نخبگان الزامی است

معاون حقوقی وزارت ارتباطات ادامه داد: توسعه آموزش‌های تخصصی، تربیت نیروهای ماهر، استفاده از توان نخبگان و فراهم کردن زمینه بازگشت متخصصان ایرانی خارج از کشور از الزامات تحقق این برنامه ملی است و اجرای آن افق تازه‌ای برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد میدانی وزارت ارتباطات در استان‌ها افزود: هدف از این سفرها، شناسایی ظرفیت‌های واقعی استان‌ها، ارتباط مستقیم با فعالان حوزه فناوری و رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال است.

حاتمی‌زاده کارکنان و مدیران حوزه ارتباطات در سراسر کشور را اعضای یک خانواده دانست و گفت: خدماتی که در وزارتخانه برنامه‌ریزی می‌شود، به واسطه تلاش مجموعه‌های استانی به مردم ارائه می‌گردد و توسعه این حوزه بدون تعامل نزدیک با استان‌ها امکان‌پذیر نیست.

استفاده از زیرساخت‌ها برای تولید ثروت

معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات تأکید کرد: ارزش واقعی زیرساخت‌های ارتباطی زمانی آشکار می‌شود که نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی بتوانند از این ظرفیت‌ها برای تولید ثروت، توسعه خدمات و تجاری‌سازی ایده‌های خود استفاده کنند و وزارت ارتباطات نیز در کنار آنها خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری، کشاورزی، دامداری و اقتصاد بومی افزود: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند سهم قابل توجهی در اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد.

حاتمی‌زاده گفت: امروز دیگر اداره بخش‌هایی همچون گردشگری، دامداری و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با شیوه‌های سنتی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال به یک ضرورت تبدیل شده است.

معاون وزارت ارتباطات پیشنهاد داد برای چهارمحال و بختیاری در حوزه‌هایی مانند گردشگری هوشمند، دامداری نوین، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، چند پروژه شاخص و عملیاتی تعریف شود تا علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان، امکان الگوسازی برای سایر استان‌های کشور نیز فراهم گردد.

وی بر حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود: این نیروهای خلاق پایه‌های اقتصاد دیجیتال کشور هستند و باید نیازهای آنها شناسایی و با حمایت‌های لازم، مسیر رشد و تجاری‌سازی ایده‌هایشان هموار شود.

حاتمی‌زاده از مسئولان استانی خواست شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی را شناسایی و ساماندهی کنند تا حمایت‌ها و منابع موجود به صورت هدفمند در اختیار مجموعه‌های توانمند قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت برای توسعه شهرهای هوشمند اظهار داشت: بسترهای قانونی لازم فراهم شده و چهارمحال و بختیاری نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب در زمره استان‌های پیشرو این حوزه قرار گیرد.

حاتمی‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه، مراکز پژوهشی و صنعت گفت: وزارت ارتباطات خود را شریک فعالان حوزه فناوری در استان‌ها می‌داند و با وجود محدودیت‌ها از ایده‌های نوآورانه حمایت خواهد کرد.