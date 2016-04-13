اتحاد هانوی- مانیل برای به چالش کشیدن پکن در دریای چین جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه از قصد مقامات نظامی دو کشور فیلیپین و ویتنام برای برگزاری نشست در هفته جاری با هدف رایزنی در خصوص انجام رزمایش و گشت های دریایی مشترک خبر دادند – اقدامی که می تواند نشان از ایجاد شکل جدیدی از اتحاد بین کشورهایی باشد که در مناقشات دریای چین جنوبی با دولت پکن اختلاف نظر دارند.

اقدام برای رایزنی در خصوص افزایش همکاری های نظامی بین هانوی – مانیل در شرایطی صورت می گیرد که هر دو کشور به دنبال جلب حمایت آمریکا هستند تا جبهه خود را در مقابله با حریف قدرتمندی مثل چین تقویت کنند.

البته بعید به نظر می آید که مذاکره هانوی – مانیل در هفته جاری به عقد قرارداد نظامی منجر شود. مذاکرات پیش رو در سطح مقدماتی انجام خواهد شد حال آنکه طرفین برای ارتقاء آن به سطوح بالاتر ابراز امیدواری کرده اند.

پیشنهاد انجام گشت های دریایی مشترک در ماه میلادی ژانویه از سوی دولت مانیل ارائه شد و احتمال می رود که این ایده در سال میلادی جاری (۲۰۱۶) تحقق یابد.

ویتنام و فیلیپین در نوامبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) با هدف ارتقاء روابط امنیتی برای همکاری در زمینه های راهبردی به تفاهم رسیدند تا به این ترتیب چالش های برخاسته از قدرت یابی پکن در آبراه حیاتی دریای چین جنوبی را دفع کنند.

در حالی که برتری اقتصادی چین مانع از جبهه گیری کشورهای منطقه علیه این کشور می شود، تحکیم روابط هانوی– مانیل آن هم به شکل فعلی اقدامی مخاطره انگیز تلقی می شود.

دیدار مقامات ویتنام و فیلیپن قرار است فردا پنجشنبه در سطح معاونین وزارت دفاع انجام شود.