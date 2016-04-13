کمیته محیط زیست و توسعه پایدار در معاونت علم و فناوری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید توکلی بیان کرد: کمیته محیط زیست و توسعه پایدار به منظور اجرای بند ۱۱ و ۱۳ سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین پیرو ابلاغیه هیات وزیران به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز فناوری های راهبردی و به ریاست امیرحسین میرآبادی تشکیل شد.
وی افزود: هدف از تشکیل این کمیته حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها و فناوری های سازگار، ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهرهمندی از فناوری های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم ها است.
رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی تصریح کرد: پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و همچنین هم افزایی فعالیت های زیست محیطی ستادهای توسعه فناوری برای تحقق اهداف بالادستی کشور در این حوزه دیگر اهدافی است که برای تشکیل این کمیته مدنظر قرار دارد.
نظر شما