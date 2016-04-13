کمیته محیط زیست و توسعه پایدار در معاونت علم و فناوری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید توکلی بیان کرد: کمیته محیط زیست و توسعه پایدار به منظور اجرای بند ۱۱ و ۱۳ سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین پیرو ابلاغیه هیات وزیران به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز فناوری های راهبردی و به ریاست امیرحسین میرآبادی تشکیل شد.

وی افزود: هدف از تشکیل این کمیته حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها و فناوری های سازگار، ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم ها است.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی تصریح کرد: پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و همچنین هم افزایی فعالیت های زیست محیطی ستادهای توسعه فناوری برای تحقق اهداف بالادستی کشور در این حوزه دیگر اهدافی است که برای تشکیل این کمیته مدنظر قرار دارد.