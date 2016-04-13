هلاکت ۶۴تروریست/قطعنامه روسیه وچین علیه بکارگیری سلاح های شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بنا بر اعلام مرکز موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه ۶۴ تروریست از گروه داعش و جبهه النصره و هم پیمانان آنها در جریان درگیری ها با ارتش سوریه طی روز سه شنبه در مناطق پراکنده این کشور به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر ارتش سوریه و هم پیمانان آن بر اطراف منطقه «العیس» در حومه جنوبی حلب تسلط پیدا کردند. در درگیری های اخیر با ارتش سوریه و هم پیمانان آن در این منطقه ۴۳ تروریست مسلح از جمله ۲۵ تروریست گروه جبهه النصره کشته شدند.

در همین حال یک سرکرده گروه تروریستی داعش با نام «ابوحدید» در درگیری ها با گروه های مسلح در منطقه «الراعی» در شمال شرقی حلب به هلاکت رسید.

در عین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که گروه تروریستی موسوم به «جبهه النصره» با هدف به شکست کشاندن آتش بس در سوریه مناطق واقع در حومه حمص، حلب و لاذقیه را بمباران می کند.

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه عنوان داشت که تروریست های جبهه النصره با هدف به شکست کشاندن آتش بس در سوریه، طی ۲۴ ساعت گذشته مناطق متعدد در حومه حمص، حلب و لاذقیه را مورد بمباران قرار دادند.

در همین حال مرکز روسی نظارت بر روند آتش بس در سوریه در بیانیه ای که از سوی وزارت دفاع روسیه منتشر گردید از ۳ مورد نقض آتش بس در سوریه طی مدت مذکور خبر داده و بیان داشت که تروریست های گروه موسوم به «احرارالشام» ۳ منطقه در حومه لاذقیه را با استفاده از خمپاره بمباران کردند.

در عرصه سیاسی «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از ارائه پیش نویس قطعنامه روسیه و چین به شورای امنیت با هدف منع بکارگیری سلاح های شیمیایی در سوریه از سوی تروریست ها خبر داد.

چورکین روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: روسیه و چین با هدف تشدید اقدامات علیه تروریست هایی که برای بکارگیری سلاح های شیمیایی در سوریه برنامه ریزی می کنند پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه کردند.