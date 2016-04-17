«تام کاتن»: قانون تحریم های ایران را باز هم تمدید می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزمکس، «تام کاتن» سناتور جوان و بی تجربه حزب جمهوریخواه که هر از گاهی با طرح ادعاهای جنجالی و بی اساس درباره ایران خود را بر سر زبان ها می اندازد، بار دیگر سعی کرد تا با بد گویی از توافق هسته ای از آن به عنوان ابزاری برای به چالش کشیدن حزب دموکرات در بحبوحه برگزاری ستادهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده کند.

وی در ادامه تلاش برای ایران هراسی مدعی شد: آمریکایی ها به گونه ای قابل درک از بابت امنیت و ایمنی خود نگران هستند و اگر دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا به کوتاه آمدن در برابر ایران ادامه بدهد، کنگره که تحت کنترل جمهوریخواهان است دست به کار می شود.

کاتن در ادامه از لزوم تمدید قانون تحریم های ایران یاد کرد و مدعی شد که از جمله راه های مبارزه با تهدید های برخاسته از جانب ایران، استناد به تحریم های موشکی و تحریم های حقوق بشری است.

این سناتور آمریکایی ادعا کرد: راهبرد درست برای مبارزه با افراط گرایی مقابله با آن در میدان جنگ است تا به این ترتیب مانع از دستیابی پیروان آن به تسلیحات هسته ای شویم.

وی در ادامه توافق هسته ای ایران را نشانه ضعف سیاست خارجی اوباما خواند و مدعی شد: بازگو کردن عمق ناتوانی رئیس جمهور در اجرای سیاست خارجی و مقابله با افراط گرایی بدون شرح عواقب ناشی از توافق خطرناکی که با ایران به دست آمد، ممکن نیست. البته توافق هسته‌ای ارزش این را که یک توافق خوانده شود ندارد زیرا هیچگاه جزئیات آن به طور کامل آشکار نشد، هیچگاه امضاء نشد و هیچ وقت هم در قالب یک معاهده به تأیید کنگره آمریکا نرسید.

کاتن در نهایت مدعی شد: ما (کنگره جمهوریخواه) تا آخر سال میلادی جاری (۲۰۱۶)، قانون تحریم های ایران را تمدید می‌کنیم تا مطمئن شویم که ایالات ‌متحده می‌تواند هرگاه که ایران از توافق هسته‌ای تخطی کرد، مجددا تحریم‌های سختی را علیه آن اعمال کند.

از سوی دیگر این سناتور جمهوریخواه ادعا کرد چنانچه اوباما بخواهد دست ایران را برای استفاده از سیستم مالی مبتنی بر دلار باز بگذارد، کنگره آمریکا کوتاه نیامده و وارد عمل می شود.

لازم به یادآوری است که تام کاتن تنها جمهوریخواهی نیست که سعی می کند تا با بدگویی از توافق هسته ای ایران افکار عمومی آمریکا را به نفع خود تحریک کند. در یک سال اخیر، جمهوریخواهان با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سعی می کنند تا سیاست خارجی حزب دموکرات را به چالش بکشند.

در نقطه مقابل، باراک اوباما از توافق هسته ای ایران به عنوان دستاورد هشت ساله دوران ریاست جمهوری خود و پشتوانه ای قوی برای حزب دموکرات در انتخابات پیش رو یاد می کند.