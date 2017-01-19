توافق هسته ای با ایران مُرده است / ترامپ، ایران را عقب می‌ راند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اِگزَمینر، سناتور «تام کاتن» که از مخالفان دیرین توافق هسته ایِ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» به شمار می رود، در اظهاراتی اعلام کرد که انتظار می رود «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا فشارهایی را بر توافق هسته ای به اجرا درآورد.

این سناتور جمهوریخواه در ادامه مدعی شد که تهران احتمالاً در برابر فشارهای بیشتر توسط دولت ترامپ با امتناع از گام های بیشتر خود، واکنش سختگیرانه‌ تری را نشان خواهد داد.

تام کاتن گفت: به عقیده من توافق هسته ای مُرده است.

وی در ادامه مدعی شد که ایران توافق را نقض کرده است؛ اما اوباما با نگاهی متفاوت مانع شد تا آمریکا بر اساس قوانین این توافق گام های بیشتری را در برابر ایران بردارد.

مخالف سرسخت برجام پیش بینی کرد که دولت ترامپ مسیر کنونی را تغییر داده و تلاش می کند تا کشورهای مرتبط را پیرامون نقض توافق هسته ای توسط ایران متقاعد کند و یا سران کشورها را تشویق کند تا به صورت جمعی از برجام خارج شوند.

تام کاتن که از جمهوریخواهان مخالف برجام است، ادعا کرد: دونالد ترامپ در زمینه بندهای توافق هسته ای بسیار قدرتمندتر است و این خود موجب می‌ شود حکومت ایران عقب نشینی کند. می‌دانم که ایران تمایل دارد با پرخاشگری‌ های منطقه‌ ای ایران و پروژه امپریالیستی خود در خاورمیانه مقابله کند.