فریاد برائتِ «روسف» از پشت تریبون سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیلما روسف» رئیس جمهوری مکزیک قرار است فردا جمعه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی (موافقتنامه پاریس) راهی مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورکِ آمریکا شود.

وی که این روزها با اتهامات مطرح شده در دو پرونده سوء استفاده از بودجه دولتی در مدیریت کمپین انتخاباتی و همچنین فساد مالی شرکت نفت ملی «پتروبراس» دست و پنجه نرم می کند، در حالی برای یک سخنرانی ۵ دقیقه ای پشت تریبون سازمان ملل می ایستد که همه حضار از قبل محور اصلی اظهارات وی را می دانند.

ناگفته نماند که یک هفته پیش طرح استیضاح روسف با عبور از سد مجلس نمایندگان برزیل به مجلس سنای این کشور راه یافت. اگر مجلس سنا هم رای به مجرم بودن روسف بدهد، وی تا صدور حکم نهایی برای ۱۸ ماه از پست ریاست جمهوری تعلیق خواهد شد و تا آن زمان «میشل تِمر» معاون رئیس جمهور، عهده دارد وظایف وی خواهد بود.

تعلیق روسف می تواند آغازی برای پایان دادن به حکومت ۱۳ ساله احزاب چپ در یکی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین باشد که این روزها با دومینوی افول دولت های سوسیالیستی مواجه است.

با حوادثی که از یک هفته گذشته در کشور برزیل در جریان است، انتظار می رود که روسف از سکوی سازمان ملل برای محکوم کردن طرح استیضاح خود استفاده کند و بار دیگر از آن به عنوان کودتایی برای براندازی دولت یاد کند.

ناگفته نماند که در داخل کابینه روسف هم اوضاع بسیار بحرانی است. روز چهارشنبه وزیر انرژی برزیل بنا به دستور حزب میانه روی «حرکت دموکراتیک» -که تا یک ماه پیش شریک ائتلافی حزب حاکم «کارگران» بود - از سمت خود استعفا داد و به این ترتیب شمار وزاری مستعفی کابینه ۳۱ نفره دولت به ۹ نفر رسید.

با این حساب در حال حاضر بسیاری از پست های کلیدی دولت روسف از جمله وزارتخانه های ورزش و گردشگری آن هم تنها چهار ماه مانده به میزبانی بازی های المپیک، خالی است.

اما در این میان، خبرهایی مبنی بر رایزنی تِمر با مشاوران سیاسی مبنی بر برنامه ریزی برای تشکیل دولت جدید شنیده می شود گویی در برزیل رای «آری» مجلس سنا به استیضاح روسف و کناره گیری قریب الوقوع وی از قدرت، یک فرض مسلم است.