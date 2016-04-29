وام کم بهره به طرح های محروميت زدايی خراسان شمالی پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان، محمد سعید کیا در جمع مردم روستای کال ایمانی مانه و سملقان اعلام کرد: بر اساس انعقاد تفاهمنامه ای با استانداری ها و اختصاص یارانه، وام با بهره ۱۲ درصد به طرح هاي محروميت زدايي و اشتغالزايي در مناطق محروم كشور از جمله خراسان شمالی تخصیص داده می شود.

وی اظهار کرد: براي اولين بار تفاهم نامه اي چند جانبه با استانداری، بانک سینا و بنیاد علوی امضاء خواهد شد تا زمينه پرداخت تسهيلات با سود كم به متقاضيان توسط بنياد مستضعفان و استانداري فراهم شود.

سعیدی کیا گفت : افرادي كه توانايي دارند طرح خود را به عنوان طرح محروميت زدايي و اشتغال زايي به استانداري اعلام كنند و استانداري نيز در این تفاهمنامه موظف است که بعد از تصويب، طرح را به بانك سينا معرفي تا كارشناسي های لازم انجام و بعد از بررسي و تایید در راستاي حمايت از بنگاه های كوچك و پربازده، این تسهيلات پرداخت شود .

وي در خصوص يارانه اين تسهيلات به متقاضيان گفت: پنج درصد يارانه تسهيلات را بنياد علوي و پنج درصد يارانه را استانداري تقبل خواهد كرد و لذا بهره اين تسهيلات براي وام گيرنده ۱۲ درصد خواهد بود.

طرح محرومیت زدایی بنیاد در کال ایمانی

همچنين با حضور رئيس بنياد مستضعفان كشور ۵۰۰ فقره سند املاك مسكوني بنياد علوي به اقشار كم درآمد اين منطقه اهدا شد.

در این مراسم مهندس محمد سعيدي كيا با حضور در جمع مردم كال ايماني اظهاركرد: تا پايان سال جاري نيز تعداد یک هزارو ۵۰۰ سند ديگر نيز به مردم شهرستان رازو جرگلان و مانه وسملقان اهدا خواهدشد.

محمد سعيدي كيا با اشاره به اينكه سال گذشته در كل كشور ۲۲ هزار سند واگذار شده كه هدف گذاري آن براي كل كشور ۲۴ هزار خواهد بود، تصريح كرد: در سال جاري براي اولين بار اسناد كشاورزي را نيز واگذار خواهيم كرد.

گفتنی است: شهرستان ۱۱۰ هزار نفري مانه وسملقان در ۴۵ كيلومتري غرب بجنورد واقع شده است كه شهرك كاليماني با ۹ روستا از محرومترين روستاهاي شهرستان مانه وسملقان در بخش مانه با جمعيتی بيش از ۲ هزارو ۵۰۰ نفر است.