قطعه 4 آزاد راه تهران - شمال ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا بعد از ظهر پنجشنبه در حلشیه جلسه بررسی مشکلات قطعه ۴ آزاد راه گفت: تمامی نقاط حادثه خیز و داراي مشكل این قطعه از آزاد راه تا پایان سال بازسازي و ایمن سازی می شود.

وی افزود : درپی تفاهم نامه ای که به تازگی با وزارت راه و شهرسازی امضاء شده تلاش خواهیم کرد تا در موعد مقرر با اجرای برخی از طرح ها نسبت به اصلاح هندسی و رفع مشکلات ناشی از ریزش و رانش های متعدد که بنوعی سبب بسته شدن این محور می شد اقدام نمائيم.

رئییس بنیاد مستضعفان نیز گفت: با بازدیدی که از نقاط مختلف این قطعه آزاد راه صورت گرفت دارای نقاط حادثه خیز فراوانی است که در صورت برطرف نشدن احتمال آنکه سلامت عابران از این مسیر مورد تهدید قرار گیرد بسیار محتمل است.

سعیدی کیا افزود: بهره برداری از این قطعه در حقیقت با هدف آسان سازی تردد مردم غرب مازندران و مسافرانی که از اقصی نقاط کشور به این مناطق گردشگرپذیر سفرمی کنند بوده که متاسفانه به علت اجرا نشدن کامل این طرح با اشکالات فنی فراوانی همراه است.

استاندارمازندران نیز گفت : امروز عزم مسوولان استانی و محلی برای به پایان رساندن طرح های عمرانی بویژه در حوزه راه جدی است.

ربیع فلاح افزود : ساخت تونل شهری چالوس از جمله طرح های بسیار مهم و اساسی استان بوده كه اميدواريم با بهره برداری هر چه زودتر آن معضل ترافیک که جزء دغدغه همه مردم بومی و حتی مسافران و گردشگران ورودی به غرب استان بوده در این منطقه برطرف گردد.