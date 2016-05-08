دو اثر تازه از ناصر فیض و ابوالفضل زرویی در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشر قاف در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، مجموعه‌ای از آثار طنز مکتوب از طنزنویسان صاحب نام کشور را در قالب کتاب‌های جیبی منتشر کرد.

در این مجموعه هفت جلدی آثاری از ابوالفضل زرویی نصرآباد، ناصر فیض، امید مهدی‌نژاد و... منتشر شده است.

کتاب«با معرفت‌ها» از این مجموعه و به قلم زرویی نصرآباد منظومه‌ای است سروده ابوالفضل زرویی نصرآباد، به زبان محاوره.

زرویی در این منظومه سفره دلش را باز کرده است و با زبانی ساده و صمیمی به روایت احوال زمانه نشسته است. درددل‌های سراینده از روزگار در قالب بیست فصل و دو ضمیمه با نام‌های «حال و هوای عاشقی» و «نامه‌های مرد زن‌ذلیل» در کتاب بامعرفت‌ها منتشر شده است.

کتاب صوتی بامعرفت‌ها پیشتر توسط نشر شهر و آوای باربد منتشر شده بود و حالا مجموعه مکتوب این منظومه زیبا توسط نشر قاف به چاپ رسیده است.

کتاب «فیضا له» از ناصر فیض نیز مجموعه تک‌بیت‌های مشترک حافظ و ناصر فیض است که با توضیحات شاعر و در قالب یکصد تک بیت در این کتاب جمع شده است.

کتاب «شاقلوس» از امید مهدی نژاد نیز مجموعه طنز‌هایی است که مهدی نژاد با محوریت تعبیر خواب در مطبوعات منتشر کرده است.

چهار کتاب دیگر از این مجموعه نیز شامل «جفت شیش» سروده سید محمد صاحبی، «پشت مدرنیسم» نوشته میلاد عبدالوهاب، «پرتقال در جعبه ابزار» نوشته احمد ملکوتی خواه و «برلایک رفته» اثر حسام الدین مقامی کیاست.