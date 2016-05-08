تحریک مردم مشکلی را حل نمی کند/انتقاد از پمپاژ ناامیدی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در نشست کارشناسی بررسی آسیب های خودکشی که روز یکشنبه در محل وزارت بهداشت برگزار شد با بیان این مطلب که آمار افسردگی در کشور بالاست اظهار داشت: باید قبول کنیم که حل مشکلات نیازمند درمان های جدی و فوری است.

وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت از آسیب های اجتماعی رنج می برد تاکید کرد: ایدز، معلول آسیب اجتماعی است.

وزیر بهداشت بر حمایت مالی از مردم در جهت کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: وقتی مردم از دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی محروم باشند قطعا دچار آسیب می شوند.

هاشمی ادامه داد: تنها راه پیشگیری از آسیب های اجتماعی توانمند شدن مردم است.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه در حال حاضر ۲۴ میلیون نفر از مردم کشور تحت پوشش شبکه بهداشت قرار دارند، اظهار داشت: اگر از طرح تحول سلامت حتی به طور نسبی حمایت شود موفق می شویم شبکه بهداشت را به طور کامل مستقر کنیم.

وی با انتقاد از افرادی که خارج از رسانه ها هستند اما بر رسانه ها سیطره دارند، اظهار داشت: تحریک مردم مشکلی را حل نمی کند و باید قبول کنند که جامعه دچار مشکل می شود.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که نباید به مردم امید کاذب داد، افزود: برای چیزهایی هم که مردم به دست می آورند نباید ناامیدشان کنیم.

هاشمی با اعلام اینکه گزارش جلسه امروز را در هیات وزیران ارائه خواهم داد، تاکید کرد: پمپاژ ناامیدی در کشور از سوی برخی بسیار تاثرانگیز است.