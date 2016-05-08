کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» با حضور دکتر عباس کاظمی، نویسنده کتاب، در غرفه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود.

این مراسم دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ در غرفه انتشارات این مرکز علمی برگزار می شود و نویسنده تا ساعت ۱۴ برای پاسخگویی به خبرنگاران و علاقه مندان در غرفه حضور خواهد داشت.

این غرفه در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به نشانی بزرگراه خلیج فارس، شهر آفتاب، سالن یک، راهروی سه، غرفه ۴۱ قرار دارد.

انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تا کنون بیش از ۲۳۰ اثر در حوزه علوم انسانی تهیه و منتشر کرده است و پذیرای عموم علاقه مندان این حوزه است.