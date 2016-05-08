  1. حوزه و دانشگاه
  2. علوم انسانی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛

کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» رونمایی می شود

کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» رونمایی می شود

کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» فردا ۲۰ اردیبهشت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» با حضور دکتر عباس کاظمی، نویسنده کتاب، در غرفه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود.

این مراسم دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ در غرفه انتشارات این مرکز علمی برگزار می شود و نویسنده تا ساعت ۱۴ برای پاسخگویی به خبرنگاران و علاقه مندان در غرفه حضور خواهد داشت.

این غرفه در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به نشانی بزرگراه خلیج فارس، شهر آفتاب، سالن یک، راهروی سه، غرفه ۴۱ قرار دارد.

انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تا کنون بیش از ۲۳۰ اثر در حوزه علوم انسانی تهیه و منتشر کرده است و پذیرای عموم علاقه مندان این حوزه است.

کد مطلب 3619560
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها