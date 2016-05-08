توسعه کشت گلخانه ای در راستای افزایش بهره وری آب در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، عباسعلی عامری در جلسه کارگروه توسعه واحدهای گلخانه ای و پرورش قارچ در پیشوا گفت: کاهش نزولات آسمانی و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی باعث شده تا نگاه وزارت جهاد کشاورزی به سمت کشت های گلخانه ای معطوف شود از این رو توسعه کشت گلخانه ای از مواردی است که با افزایش بهره وری آب، می تواند کمک موثری در مدیریت آب داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: امکان تولید خارج از فصل، افزایش مدت برداشت، کاهش هزینه تولید، افزایش بازده اقتصادی و ... از مزایای کشت گلخانه ای است.

گفتنی است، جلسه کارگروه توسعه واحدهای گلخانه ای و پرورش قارچ شهرستان پیشوا با حضور عباس ملکوتی خواه فرماندار شهرستان پیشوا، صمد جلیلوند معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری، غلامرضا تقوی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، احمد ملایری و الله بخش حبیبی بخشداران مرکزی پیشوا و جلیل آباد و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.