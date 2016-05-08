۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

افزایش محبوبیت مردمی «پوتین» در نظرسنجی ها

نظر سنجی های انجام شده نشان میدهند محبوبیت رئیس جمهور روسیه و سیاست های وی، میان مردم این کشور افزایش یافته و بیش از ۸۰% مردم از وی حمایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، طبق نظر سنجی های اخیر، بیش از ۸۰% مردم روسیه از عملکرد «پوتین» ابراز رضایت کردند.

این نظر سنجی ها که توسط موسسه دولتی VITISIOM در روسیه انجام شده نشان می دهند که ۸۲% از مردم روسیه از عملکرد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه ابراز رضایت کرده و ۸۴% از آنها نیز اعلام کرده اند که مجددا به وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور رای خواهند داد.

همچنین بر اساس این نظرسنجی، ۷۶% از اعضای حزب کمونیست روسیه نیز از عملکرد رئیس جمهوری روسیه ابراز خشنودی کرده و گفته اند برای حمایت از پوتین در انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه آمده هستند.

در بخش دیگری از این آمار نیز، ۶۹% از اعضای حزب لیبرال دمکرات روسیه نسبت به عملکرد رئیس جمهوری این کشور و سیاست های وی روی خوش نشان داده اند.

اما «موسسه توسعه جامعه مدنی» روسیه که خواستار انجام این نظرسنجی شده بود، در مورد این نتایج اعلام کرد: اکثریت طرفدار «پوتین» در روسیه در حال حاضر نقش عمده ای در تاثیر بر فعالیت های مختلف عمومی این کشور دارند.

