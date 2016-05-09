به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که به تازگی منتشر شده، دربردارنده شعرهایی تازه ازاین شاعرسرشناس و فقید کرد است که ۱۳ اردیبهشت (دوم ماه می) مصادف با هفتاد و ششمین سالگرد تولدش بود. این گزیده شعر میتواند نمودی از تجربه ها و فرم‌های گوناگون شعری این شاعر باشد. مخاطب در این مجموعه با شعرهایی کوتاه و بلند از شیرکو مواجه می‌شود که دارای مضامین و درونمایه های متنوعی هستند.

شیرکو بی‌کس را می‌توان پیشانی شعرمعاصرکرد تلقی کرد چرا که هم ازجریان سازان تاثیرگذار شعر کردی است و هم آثار بسیار خلاقه ای از او منتشر شده که ورد زبان کردها شده است. وطن، ‌آوارگی، طبیعت، غربت و تنهایی، جنگ و عشق مضامین عمده شعرهای او هستند. او پایه گذار شعر-رمان در شعر کردی است و مجموعه های متعدد اشعارش باعنوان دیوان شیرکو در ۸ جلد قطور منتشر شده است. منظومه بلند «دره پروانه» و «صلیب، مار و خاطرات شاعر» از کتاب‌های مطرح او هستند. شعرهای او به اکثرزبان های مطرح دنیا ترجمه شده و جایزه جهانی توخولسکی سوئد و عنوان شهروند افتخاری شهر فلورانس ایتالیا را دریافت کرده بود.

شیرکو بی‌کس دوم ماه می ۱۹۴۰ درسلیمانیه کردستان عراق متولد شد و پدرش، فائق بی‌کس، هم ازشاعران مطرح شعرکلاسیک کردی است. فضای سیاسی حاکم بر عراق زمان صدام باعث شد که این شاعرجلای وطن کندو از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ در سوئد زندگی می‌کرد اما با خارج شدن حکومت صدام ازکردستان عراق؛ شیرکو به میهن بازگشت و در سلیمانیه مقیم شد و نشریه و انتشاراتی به نام «سه رده م» را راه انداخت. زندگی پربارش این شاعربزرگ، در ماه اوت ۲۰۱۳ در بیمارستانی درسوئد پایان یافت و پیکرش بنا به وصیت خودش در پارکی درسلیمانیه به خاک سپرده شد.

شیرکو بی کس را می توان ملی‌ترین شاعر کرد دانست چرا که با چشم اندازی وسیع وافق دیدی گسترده به تمام جوانب فرهنگی وتاریخ پر فراز و نشیب کردها در آثارش نظر داشته و واقف به مسائل گوناگون کردها از گذشته بسیار دور تاکنون بوده است و این مهم به شدت در شعرش ساری و جاری و برجسته است. واژه‌های شعر شیرکو رنگ و بوی خاصی دارند و دربردارنده احساسات لطیف انسانی وناب شاعرانه‌ای هستند که با ابزارهای شعری بیان می‌شوند. شخصیت بخشی به اشیاء، عناصرطبیعت و تمام پدیده‌های زندگی و پیرامونش ازجمله کارهای برجسته‌ای است که این شاعر در شعرش به آن پرداخته و با قرینه سازی هایی که به یک نتیجه نهایی میرسند از زاویه دیدهای مختلف به مسائل بشر پرداخته است.

مختارشکری پور مترجم این مجموعه در زمینه ترجمه شعر از زبان و ادبیات کردی فعالیت داشته و تاکنون آثار متعددی از شاعران کرد را در نشریات مختلف ادبی منتشر کرده است. او علاوه بر این مجموعه شعر، گزیده ای از آثار لطیف هلمت، از دیگر شاعران معروف کرد را در نشر ثالث زیرچاپ دارد. وی گزیده ای ازشاعران معاصر کرد را هم آماده انتشار دارد و در زمینه ترجمه از فارسی به کردی نیز گزیده ای از شعرهای ۶۰ شاعر معاصر ایرانی را زیر چاپ دارد. کتاب «تو اینجا نیستی اما» در نمایشگاه کتاب تهران در غرفه انتشارات نگاه واقع در سالن ۲، راهرو ۷، غرفه ۴ عرضه شده است.