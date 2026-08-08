دو خرید استقلال همچنان در آلومینیوم ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خلیفه و بهرام گودرزی دو بازیکن آینده‌دار آلومینیوم اراک که اخیرا با پرداخت مبلغ رضایت‌نامه از سوی باشگاه استقلال با این تیم قرارداد امضاء کردند همچنان به کارشان در ایرالکو ادامه می‌دهند.

طبق تفاهم‌نامه بین باشگاه‌های آلومینیوم اراک و استقلال این دو بازیکن تا زمان باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال در جمع شاگردان پیروز قربانی حضور خواهند داشت و پس از آن دوباره به باشگاه مبداء برمی‌گردند.

براساس توافق صورت گرفته، خلیفه و گودرزی به تمرینات آلومینیوم اراک اضافه شده‌اند و این تیم را در شروع فصل جدید لیگ برتر همراهی می‌کنند.