به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد پنجشنبه‌شب در دیدار با اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان دیر، با تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک هفته هلال احمر ، اظهار کرد: فعالیت اعضای جمعیت هلال احمر کمک به هم‌نوع و خدمت‌رسانی بر اساس کرامت انسانی است.

وی ادامه داد: با توجه به این فعالیت‌ها در سطح شهرستان به اهمیت وجودی این عزیزان پی می‌بریم که در تمامی عرصه ها شاهد فعالیت‌های این جمعیت هستیم.

فرماندار دیر با بیان اینکه عملکرد هلال احمر بر اصول بی‌طرفی و دور بودن از سلیقه‌های سیاسی است، اظهار داشت: فضای خدمت در این نهاد وجود دارد و خدمات آن برای نجات مردم حد و مرز ندارد و در حوزه سیاسی، اجتماعی به هیچ جناحی توجه نداشته و خدمات خود را ارائه می‌دهد.

اعتماد، ضمن تقدیر از زحمات و خدمات خالصانه و ماندگار اعضای جمعیت هلال احمر گفت: همکاری و هماهنگی منسجم با دستگاه‌ها توسط این نهاد قابل لمس است و در زمان حادثه به یاری آسیب دیدگان می‌شتابند.

احداث پایگاه امداد و نجات هوایی دیر

فرماندار شهرستان دیر، پروژه احداث پایگاه امداد و نجات هوایی شهرستان دیر، را از مصوبات دولت گذشته برشمرد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر مشکل زمین آن حل شده و دیوارکشی آن نیز به پایان رسید و با توجه به قرار گرفتن دو پروژه عظیم پارس جنوبی و شمالی در این منطقه و احتمال بروز حوادث جبران ناپذیر، وزارت نفت نسبت به تأمین اعتبار پروژه مذکور همکاری کند.

اعتماد با بیان اینکه ساخت و تجهیز انبار امدادی هلال احمر در دیر لازم و ضروریست، گفت: احداث انبار امدادی هلال احمر شهرستان نيازمند ورود خیرین است و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع رسانی دقیق، خیرین را نسبت به اهدای زمین مورد نیاز این پروژه تشویق کنند.

فرماندار شهرستان دیر، مجموعه هلال احمر را ظرفیت خوبی برای شهرستان عنوان کرد و افزود: حضور به‌موقع و آمادگی لازم در حوادث و مدیریت بحران از مواردی است که باید مدنظر امدادگران هلال احمر قرار گیرد و این موارد مهم در خدمات داوطلبین مشهود است.

برگزاری انتخابات هلال احمر دیر

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دیر نیز در این دیدار، فعالیت‌های این نهاد را بر اساس کرامت انسانی برشمرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه های هفته هلال احمر برگزاری انتخابات شورای اجرایی هلال احمر است که روز جمعه همزمان با سراسر کشور در سالن ورزشی بانوان دیر برگزار و ۶۰۰ نفر از اعضای این جمعیت می توانند پای صندوق های رأی حاضر شده و به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند.

مهدی نظامیان اظهار داشت: پایگاه امداد و نجات هوایی دیر با توجه به وجود پارس جنوبی و راه اندازی پارس شمالی در آینده ای نزدیک ضروری است و اتفاقات و حوادثی که در منطقه رخ می‌دهد تلنگری به مسئولین باشد که نسبت به تأمین اعتبار این پروژه حیاتی توجه کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دیر گفت: عدم وابستگی به جناح سیاسی از ویژگی‌های مهم جمعیت هلال احمر، به شمار می‌رود.