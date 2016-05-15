  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

واشنگتن پست گزارش داد:

«رامنی» برای کنار زدن ترامپ وارد میدان شد

«رامنی» برای کنار زدن ترامپ وارد میدان شد

نامزد جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲، برای کنار زدن نامزد جنجالی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری فعالیت هایی را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند «دونالد ترامپ» هم اکنون تنها نامزد حزب جمهوریخواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شود اما با این وجود واشنگتن پست از تلاش جمهوریخواهان بویژه «میت رامنی» برای کنار زدن ترامپ خبر داده است.

البته پیشتر نیز خبرهایی درباره عزم جمهوریخواهان برای کنار زدن ترامپ منتشر شده بود اما گویا این تلاش ها بی نتیجه مانده اند.

به نوشته واشنگتن پست، گروهی از جمهوریخواهان برجسته آمریکایی در تلاش هستند تا در مخالفت با دونالد ترامپ، نامزد دیگری را برای جذب آراء جمهوری خواهان میانه رو معرفی کنند.

این گروه به ریاست «میت رامنی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ امریکا رهبری می‌شود و در نظر دارد تا با جذب کمک‌ها، معرفی نامزدی احتمالی را به عنوان یک نماینده مستقل در انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دهد.

در همین رابطه رامنی به «جان کیسیک» نامزد انتخابات مقدماتی امریکا که اوایل می از این رقابت‌ها کناره گیری کرد و همچنین سناتور «بن سس» از ایالت نبراسکا برای رقابت با ترامپ روی آورده است.

کد مطلب 3659029
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها