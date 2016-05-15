«رامنی» برای کنار زدن ترامپ وارد میدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند «دونالد ترامپ» هم اکنون تنها نامزد حزب جمهوریخواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شود اما با این وجود واشنگتن پست از تلاش جمهوریخواهان بویژه «میت رامنی» برای کنار زدن ترامپ خبر داده است.

البته پیشتر نیز خبرهایی درباره عزم جمهوریخواهان برای کنار زدن ترامپ منتشر شده بود اما گویا این تلاش ها بی نتیجه مانده اند.

به نوشته واشنگتن پست، گروهی از جمهوریخواهان برجسته آمریکایی در تلاش هستند تا در مخالفت با دونالد ترامپ، نامزد دیگری را برای جذب آراء جمهوری خواهان میانه رو معرفی کنند.

این گروه به ریاست «میت رامنی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ امریکا رهبری می‌شود و در نظر دارد تا با جذب کمک‌ها، معرفی نامزدی احتمالی را به عنوان یک نماینده مستقل در انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دهد.

در همین رابطه رامنی به «جان کیسیک» نامزد انتخابات مقدماتی امریکا که اوایل می از این رقابت‌ها کناره گیری کرد و همچنین سناتور «بن سس» از ایالت نبراسکا برای رقابت با ترامپ روی آورده است.