بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب به مناسبت سالروز اشغال فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه دبیرکل مجمع تقریب مذاهب به مناسبت سالروز اشغال فلسطین به این شرح است:
بسمه تعالی
«مثل الذین اتخذوا من دون اللّه اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون»
«مثل کسانی که غیر از خدا را به عنوان دوستان خود برگزیدند، مثل عنکبوت است که خانهای برای خود انتخاب کرده در حالی که سستترین خانهها، خانه عنکبوتاست، اگر میدانستند.» (سوره عنکبوت، آیه ۴۱)
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم زمان با سالروز نکبت ضمن ابراز همدردی و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، استمرار حضور ظالمانه رژیم صهیونیستی را در موطنی که روزگاری قبلهگاه نخستین مسلمین و قدمگاه انبیاء مرسل مقرب بوده است، محکوم میکند.
امروز نباید ذره ای تردید به دل راه داد که اشغال فلسطین تنها یك مسئله عربی، نیست بلكه اصلیترین دغدغه جهان اسلام است و چشم و دل و فکر همه مسلمانان جهان با آن همراه است. مسأله قدس به رغم همه شیطنتها و موذیگریهای جریان تکفیری در منطقه که به دنبال انحراف افکارعمومی و کانون توجهات مسلمانان است، همچنان مسأله نخست جهان است و تا روز پاکسازی قدس شریف از چنگال صهیونیسم غاصب مسأله نخست باقی خواهد ماند.
وقتی اولین بار در سال ۱۹۴۷ ميلادي فلسطين توسط صهیونیستها اشغال شد، دستهای پلید استعمار اين كشور را از پيكره كشورهاي اسلامي جدا و به مهاجران يهودي واگذار کرد، در آن زمان اگر صدای واحدی از جهان اسلام شنیده میشد و همه کشورهای اسلامی در برابر این فاجعه سکوت نمیکردند و در برابر این تجاوز آشکار دو دستگی در میان خود بروز نمیدادند، امروز شاهد آوارگي این ملت مظلوم و تجاوز گاه و بیگاه صهیونیستها به مناطق مسکونی فلسطینینشین، اسارت هزاران جوان فلسطینی و... نبودیم. اما امروز زمان جبران کمکاریهای گذشته است.
ما اعلام میكنیم كه ملل مسلمان در کنار دولتهای خود باید نسبت به جنایات این رژیم مواضع صریح تر و جدیتری اتخاذ نموده و گامهای عملی خود را برای نجات فلسطین و نابودی اسرائیل غاصب محکمتر بردارند.
رژیم جعلی صهیونیستی که نماد بارز تروریسم دولتی در جهان است، هر روز در تداوم استراتژی ضد بشری خود، جنایت دیگری به صفحات سیاه و ننگین كارنامه خود افزود و در آخرین جنایت خود مجاهد بزرگ مقاومت حاج مصطفی بدرالدین را به شهادت رساند. بیگمان شهادت این سردار رشید حزب الله و جبهه مقاومت، سرآغاز بیدارگری و نهضتی تازه علیه اشغالگری و روحیه تجاوزگری صهیونیسم در سراسر جهان خواهد شد و ماهیت خونخوار این رژیم را بیش از پیش رسوا خواهد نمود.
از زمان شکلگیری رژیم نامشروع صهیونیستی درقلب سرزمینهای اسلامی، هر روز شاهد افزایش آلام، رنجها و محنتهای تازهای در میان مردم فلسطین، لبنان، سوریه و... بودهایم. علاج این بحران گستریها، محو رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی است تا دیگر سرزمینهای اسلامی به این غده سرطانی آلوده نشوند.
امروز همه تفرقه اندازیها، ترورها، بمبگذاریها، تخریب مساجد و ... به دست عناصر فریب خورده تکفیری در میان فرق اسلامی مورد تأیید و حمایت رژیم صهیونیستی است و دنیای اسلام از فلسطین گرفته تا سوریه و یمن و دیگر نقاط، در آتش این فتنهها میسوزد؛ براین اساس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن تأکید مجدد بر حمایت از آرمان فلسطین، همه امت اسلام را به هوشیاری در برابر توطئههای رژیم صهیونیستی و حامیان آن برای ایجاد تفرقه میان امت واحده فرا میخواند.
