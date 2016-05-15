به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» شنبه ۲۵ اردیبهشت با حضور مشتاقان ساز و آواز اصیل كشورمان در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست ماهانه كه با هدف تجلیل از پیشكسوتان آواز ایرانی و همچنین كشف و معرفی چهره‌های جدید به همت مركز موسیقی و مركز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری شكل گرفته است، هنرمندانی چون صادق میرزا میرزایی، سید محمد ذوالنوری، مژگان محمد حسینی، جلیل صادقی اشرافی، سینا مشفقی و هادی منتظری با صدای دلنشین ساز و حسین جعفری، سلیمان رضایی، جلال اسماعیلی و حسین علیشاپور با اواز خود برنامه هایی اجرا کردند. فاضل جمشیدی و نادر گلچین از هنرمندان پیشکسوت آواز در این برنامه سخنرانی کردند.

نادر گلچین در بخشی از این مراسم در سخنانی گفت: ۳۷ سال است به انتخاب خودم گوشه گیری را انتخاب كرده ام. با این حال به گذشته و به دوران كاری ام كه بازمی گردم می بینم هرآنچه بوده خودم را راضی نگه می دارد. در این سال‌ها كه فضای موسیقی و آواز را رصد می كنم به این نتیجه رسیده ام كه متاسفانه به جای این كه رو به پیشرفت و ترقی برویم، افت كرده ایم. این پسرفت به ویژه در ارتباط موسیقی و شعر به چشم می خورد و نیاز به اهتمام ویژه داریم.

گلچین با اظهار امیدواری از این كه هنر موسیقی ما گام های بلندتری در آینده بردارد، اظهار کرد: خاطره ای از دیدار با استاد موسی معروفی پدر جواد معروفی دارم. او در دیداری كه داشتیم به من گفت كار تو را می پسندم زیرا به جای این كه مدام مثل برخی از خوانندگان، بی هدف «چه چه» بزنی، برای شعر و بیان شعر ارج و ارزش قائلی. او می گفت سال های زیادی در موسیقی كار كرده ام و نمی دانم برخی اصوات بی مفهوم چه چیزی نصیب شنونده می كند كه عده ای این قدر روی آن اصرار دارند.

گلچین خطاب به خوانندگان جوان گفت: باید به جای تكرارهای اشتباه بعضی اساتید، به سمت جلو قدم برداریم. در موسیقی افتخارمان به شعرمان است و توجه به ادبیات فارسی را باید هدف قرار دهیم و به بیان و لحن بیشتر توجه كنیم چرا كه شعر و ادبیات ما گنجینه بزرگی است كه در دست داریم و حیف است از آن بهره نبریم.