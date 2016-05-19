تکرار کودتای پارلمانی در برزیل/جنگ آمریکا علیه دموکراسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: موافقت سناتورهای برزیلی به تعلیق خانم «دیلما روسف» از پست ریاست جمهوری به خاطر نقض قوانین بودجه به حکومت سیزده ساله حزب کارگر در بزرگترین کشور آمریکای لاتین پایان داد و «مایکل تمر» معاون وی را بطور موقت کفیل ریاست جمهوری و اداره کشور کرد.

در پی این این تحولات پایگاه اینترنتی نشریه تله سور چاپ آمریکای لاتین نوشت: «لیلیانا آیالده» سفیر آمریکا در برزیل که به «متخصص ایجاد کودتای نرم» شهرت دارد، همان خانمی است که در زمان کودتا علیه رئیس جمهور پاراگوئه، سفیر وقت آمریکا در آن کشور بود و همین مساله نقش احتمالی دولت آمریکا در عزل دیلما روسف، رئیس جمهور منتخب مردم برزیل را پررنگ تر کرده است.

«نیکلاس مادرو» رئیس جمهور ونزوئلا نیز استیضاح «روسف» رئیس جمهور منتخب برزیل را کودتایی دانست که در آمریکا طراحی شده است. به گفته وی اولیگارشی ها و رسانه ها و قدرت های امپریالیستی تصمیم گرففته اند تا به رهبری نیروهای پیشرو و مردمی در این قاره پایان دهند.

مادرو گفت: این کودتاها علائم خطرناکی برای ثبات و صلح کل منطقه دارند و در حال حرکت به سوی ونزوئلا هستند و دولت های اکوادور، بولیویف نیکاراگوئه و کوبا در صف قرار دارند.

در این خصوص گفتگویی با «استفن لندمن» نظر پرداز آمریکایی و منتقد سیاست های کاخ سفید صورت گرفته است.



لندمن درباره احتمال دست داشتن آمریکا در برکناری رئیس جمهور منتخب برزیل گفت: آمریکا خواستار استعمار مجدد منطقه است و «اوباما» در داخل و خارج آمریکا جنگی را علیه دموکراسی آغاز کرده است که با حملات وحشیانه به بنیادهای آزادی، برابری و عدالت صورت می گیرد.

وی در ادامه گفت: هیلاری کلینتون هم در دوران خود موجبات برکناری مانوئل زیلایا رئیس جمهور هندوراس را ترتیب داد و یک فاشیست را جایگزین وی کرد.



نظر پرداز آمریکایی افزود: در هائیتی هم از بروز دموکراسی خودداری شد و این کشور را به سوی نظامی شدن پیش رفت. کودتای سال ۲۰۱۰ برای برکناری رافائل کوررا در اکوادور هم با شکست مواجه شد. در تابستان سال گذشته نهایتا کوررا از کار برکنار شد که سندی شفاف از کودتا است. نیروهای تاریکی که در واشنگتن گرد هم آمده اند خواستار جایگزینی دموکراسی با فاشیست ها هستند.

لندمن با اشاره به استیضاح کوررا در تابستان گذشته و بر کنار کردن وی از قدرت توسط عوامل آمریکا بدون دلیل خاصی این اقدام را «کودتای پارلمانی» خوانده و گفت: این سناریو اینبار در برزیل تکرار شده است.

در این کودتا دولت موقت نا مشروع «مایکل تمر» که متشکل از ۲۲ راستگرای که همگی آنها هم تاجر هستند جایگزین کابینه «روسف» شد و برای اولین بار از ۱۹۷۰ در این کابینه هیچ زنی به چشم نمی خورد و همگی مرد هستند. حذف ۹ وزیر اجتماعی بیشتر با نهادینه کردن سفتس و سختی نئولیبرالیسم مربوط می شود تا یک دولت لاغر. آنچه که از دست رفته وزرای زن، حقوق بشر، فرهنگ، توسعه، علم و تکنولوژی و استقلال است.

نظریه پرداز آمریکایی درباره سوابق برخی از اعضای کابینه جدید برزیل گفت: کسی که امروز وزیر دادگستری شده قبلا بخاطر خشونت هایش علیه معترضین محکوم شده و وزیر امنیت سائو پائولو بوده است. خود «تمر» هم از سرمایه ها و دارایی های پیشین و احتمالا فعلی سیا است. وی قبلا اطلاعات طبقه بندی شده کشور را در اختیار سیا قرار داده بود از جمله سیاست های برزیل در زمان «لولا» و «روسف».الان افراطی های راستگرایی که منتخب مردم نیستند و دولت های منتخب را هم برکنار کرده اند در حال حکومت کردن هستند. اینها خشونت های نئولیبرالیسم را در حال جایگزین کردن هستند.

وی هدف آمریکا از راه انداختن موجی برای کنار گذاشتن چهره های نزدیک به رقبای جهانی آمریکا را اینگونه بیان کرد: جنگ آمریکا علیه کشورهای بریکس همچنان ادامه دارد که چین و روسیه اصلی ترین هدف این جنگ هستند زیرا این کشورها چالشی برای هژمونی آمریکا هستند و آمریکا در تلاش است تا از طریق انقلاب های رنگی یا جنگ نظام های این کشورها را تغییر دهد.



وی در پایان درباره اقدامات آمریکا در سطح جهان هشدار داد و گفت: این تلاش های آمریکا ممکن است موجبات یک جنگ جهانی دیگر را فراهم کند که با سلاح های بسیار پیشرفته امروز تصور آن برای همه ترسناک است.