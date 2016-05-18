همه مشکلات کارخانه سیمان دهلران/از مزایده اموال تا اخراج کارگران

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها– مجتبی کاور: درحالی‌که بیش از ۹ماه از اخراج کارگران کارخانه سیمان دهلران می‌گذرد، به‌رغم احکام دیوان عدالت اداری، دادگستری و اداره کار متأسفانه کارخانه سیمان دهلران به احکام صادرشده تمکین نکرده و همین سبب شده که کارگران اخراجی و خانواده‌های آن‌ها در این شرایط اقتصادی جامعه دچار مشکل شوند به‌گونه‌ای که تعدادی از این کارگران برای امرارمعاش خانواده خود وسایل زندگی خود را حراج کرده اند.

از طرفی کارخانه سیمان دهلران تعطیل و اموال آن برای پرداخت حقوق معوق کارگران به مزایده گذاشته‌شده است.

نماینده کارگران اخراج شده دراین‌ارتباط می‌گوید: متأسفانه بیشتر افراد اخراج شده از کارخانه سیمان دهلران بالای هفت سال سابقه کار دارند.

محسن ولی زاده در گفتگو با مهر می‌افزاید: متأسفانه کارخانه سیمان دهلران بنا به دلایل نامعلوم ۴۳ نفر از کارکنان خود به‌رغم داشتن قرارداد استخدامی اخراج کرده است.

وی می‌گوید: یکی از شرایط بازگشت به کار کارگران اخراجی از سوی هیئت‌مدیره کارخانه سیمان لغو قرارداد دائم و تبدیل آن به قرارداد سه ماه است.

نماینده کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران می‌افزاید: با توجه به وجود مستندات موضوع را از اداره کار و امور اجتماعی پیگیری کردیم که خوشبختانه حکم بازگشت به کار تعداد ۴۳نفر کارگر اخراجی هم از سوی اداره کار و امور اجتماعی و هیئت تشخیص صادر شد ولی متأسفانه مسئولان کارخانه به‌حکم صادره شده تمکین نکرده‌اند.

ولی زاده عنوان می‌کند: عدم تمکین مسئولان کارخانه سیمان دهلران سبب شد که ما از طریق مراجع قضای پیگیر مطالبات خود باشیم که خوشبختانه با ارائه مستندات قانونی به مراجع قضایی مجدد رأی بازگشت به کار کارگران اخراجی صادرشده ولی متأسفانه هیئت‌مدیره کارخانه رأی بازگشت به کار دادگستری را هم مورد بی‌توجهی خود قرار داد.

نماینده کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران ادامه می‌دهد: باگذشت ۹ ماه از اخراج کارگران متأسفانه کارخانه سیمان تاکنون یک ریال حقوق و مزایای کار را پرداخت نکرده و همین سبب شد که موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنیم که خوشبختانه رأی صادره بر بازگشت به کار کارگران را تاکید کرده است.

ولی زاده عنوان می‌کند: بیشتر افراد اخراج شده با توجه به شرایط بیمه امکان اشتغال در هیچ جایی ندارند و همین سبب شده همه ما و خانواده‌ها برای امرارمعاش زندگی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم به‌طوری‌که تعدادی از آن‌ها برای گذراندن مخارج روزمره خود اقدام به فروش وسایل زندگی خود کردند.

وی می‌گوید: متأسفانه به‌رغم چندین حکم بازگشت به کار از سوی مراجع قضایی، مسئولان کارخانه سیمان دهلران از پذیرش ما امتناع می‌کنند و انتظار است که مسئولان نیز در این راستا چاره‌اندیشی کنند.

نماینده کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران می‌افزاید: برای حل مشکل چندین بار با نماینده کارخانه سیمان ملاقات داشتیم و تنها به لغو قرارداد دائم راضی به بازگشت به کار ما هستند.

ولی زاده اظهار کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی موجود خانواده‌های کارگران اخراجی در شرایط بسیار سخت مالی قرار دارند می طلبد مسئولان برای حل مشکل ما چاره‌اندیشی کنند.

کارخانه سیمان باید حکم هیئت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری را اجرایی کند

حسین پاریاب سرپرست اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهلران نیز در این زمینه اظهار داشت: تعدادی از کارگران کارخانه سیمان دهلران با در دست داشتن قرارداد دائمی از کار بیکار شده و هم اکنون با مشکلات زیادی مواجه شده اند.

وی می افزاید: این کارگران با ارائه مدارک قانونی با مراجعه به هیئت حل اختلاف، حکم بازگشت به کار را گرفته اند ولی مسئولان کارخانه سیمان حکم را اجرایی نمی کنند.

پارایاب با اشاره به اینکه علاوه بر حکم هیئت اختلاف، دیوان عدالت ادارای نیز حکم بازگشت به کار این کارگران را تایید کرده است، گفت: بازهم مسئولان کارخانه سیمان از حضور این افراد در بازگشت به کار خودداری می کنند.

وی عنوان می کند: متاسفانه تاکنون مشکلات زیادی در بحث امرار معاش برای این کارگران در زندگی به وجود آمده و انتظار این است مسئولان کارخانه سیمان احکام صادر شده را اجرایی کنند.

فرماندار دهلران نیز در گفتگو با مهر می‌گوید: كارخانه سیمان دهلران ازجمله پروژه‌های كلیدی در این شهرستان است كه با جدیت به دنبال برطرف شدن مشكلات آن برای بهره‌برداری هستیم.

امید علی سبزی می‌افزاید: کارخانه سیمان دهلران چند سال است كار عملیات اجرایی آن با مشاركت بخش خصوصی كلید خورده و پیشرفت فیزیكی خوبی برخوردار است.

وی می افزاید: با توجه به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل وزارت صنایع و معادن و مسئولان در استان و شهرستان تمام تلاش خود را برای تولید محصول آن به بازار به كار بسته‌اند.

وی در عین حال درباره کارگران اخراج شده این کارخانه گفت: انتظار است مسئولان کارخانه سیمان دهلران برای بازگشت به کار این عزیزان توجه جدی داشته باشند.

۱۵ سال پیش کلنگ احداث کارخانه سیمان دهلران با حضور رئیس مجلس وقت به زمین زده شد و از آن زمان تاکنون این پروژه به بهره برداری نرسیده است.

پروژه‌ای که در زمان وزیر وقت صنایع اسحاق جهانگیری شکل گرفت و سالها از آن دوران می گذرد، امروز وی معاون اول رئیس‌جمهور شده ولی بی توجهی سرمایه‌گذار به کارخانه سیمان دهلران باعث شده بخش های مختلف این کارخانه به بهره‌برداری کامل نرسد.