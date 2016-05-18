مجتبی متولی مدیر تولید فیلم «یک امضا برای جهنم» تازه‌ترین پروژه سینمایی علی ژکان به خبرنگار مهر، گفت: علی ژکان در سال گذشته خود به عنوان تهیه‌کننده درخواست پروانه ساخت فیلمنامه‌ای با عنوان «و حتی یک کلمه هم نگفت» را ارائه داده بود که مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: ابتدا قرار بود که تمام سرمایه ساخت فیلم از سوی بنیاد سینمایی فارابی تامین شود که این امر محقق نشد و روند تولید فیلم به تعویق افتاد. در ادامه محمدرضا شریفی‌نیا پیشنهادی مبنی بر تامین بخش مهمی از سرمایه این فیلم را ارائه کرد که بر اساس آن نیاز بود تا خود وی به عنوان تهیه‌کننده جدید این فیلم معرفی شود.

مدیر تولید ششمین فیلم سینمایی علی ژکان به تغییر نام عنوان این فیلم نیز اشاره کرد و گفت: عنوان فیلم با توجه به نظر کارگردان از «و حتی یک کلمه هم نگفت» به «یک امضا برای جهنم» تغییر پیدا کرد. همچنین در روز گذشته سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت نیز درخواست تمدید پروانه ساخت فیلم نیز مورد موافقت شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی قرار گرفت.

متولی در پایان گفت: قرار است در هفته آینده نشستی میان علی ژکان و محمدرضا شریفی‌نیا برگزار شده و در آن دو طرف عوامل تولید «یک امضا برای جهنم» را تعیین کنند.

علی ژکان فیلمنامه‌نویس، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون است. «مادیان»، «دخترک کنار مرداب»، «سایه به سایه»، «عیسی می‌آید» و «چهره به چهره» نام دیگر آثار ژکان در حوزه فیلم بلند داستانی است.