ورود وزیر بهداشت به زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز وارد زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان شد.
وزیر بهداشت در این سفر ضمن دیدار و گفتوگو با مسئولان استانی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، در جریان آخرین وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی استان قرار خواهد گرفت.
بررسی مسائل و چالشهای حوزه سلامت، وضعیت مراکز درمانی و برنامههای توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی از محورهای این سفر عنوان شده است.
جزئیات برنامههای وزیر بهداشت در زاهدان و مصوبات این سفر متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما