به گزارش خبرنگار مهر، ادوگاوا رامپو نام مستعار تارو هیرای (۱۸۹۴-۱۹۶۵) است که عموماً به عنوان بزرگترین نویسنده ژاپنی ژانر تعلیق و معمایی شناخته میشود. او رماننویس و نویسنده داستان کوتاه پرکاری بود. نام مستعار او که بسیار تحت تأثیر نویسندگانی مانند کانن دویل، چسترتون و ولز بود، برگردان ژاپنی نام ادگار آلن پو است. بسیاری از آثار او به فیلم تبدیل شدهاند. شاید معروفترین داستانهای ادوگارو در خارج از ژاپن «کرم ابریشم» و «صندلی انسانی» باشند.
ادوگاوا که در دوران تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه واسدا، مترجم آماتور آثار آرتور کانن دویل بود، شروع به انتشار داستانهای کارآگاهی و رمانهای ترسناک با عنوان «نی-سن دوکا» کرد. آثار او برای بزرگسالان اغلب شامل رویکردهای جزئینگر یا شوکهای ادبی کوتاه و تند بود که منجر به طبقهبندی ژانر ژاپنی پایدار «ero guro nansensu» شد. با این حال وی در مواجهه با طیفهای دیگر مخاطبان و یا سایر ژانرهای ادبی، مسیری متفاوت را در پیش گرفت.
در ایران هم رمانهای مختلفی از او مانند «شکار و تاریکی»، «اتاق قرمز»، «اهریمن جزیره متروک»، «مارمولک سیاه» و «جنایت مرموز دکتر مرا» ترجمه شده است. همچنین رمان «شکار و تاریکی» این نویسنده به سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی و با نام «چرکنویسهای یک قاتل» به شکل یک نمایش رادیویی شنیدنی درآمده است.
فرناز عقیلی این رمان را برای اجرای رادیویی اقتباس و تنظیم کرده است.
وحید منوچهری گوینده، نرگس موسیپور افکتور و مجید آیینه صدابردار این اثر هستند.
تهیهکنندگی نمایش رادیویی «چرکنویسهای یک قاتل» بر عهده مهدی نمینیمقدم بوده است.
در چهارمین قسمت از این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا رویا فلاحی، امیر منوچهری و بهرام ابراهیمی هستند.
در چهارمین قسمت از «چرکنویسهای یک قاتل» میشنویم:
پلیس خانهای را که ادو گمان داشت شون دی در آن است جستجو میکند و هیچ ردی نمییابد. انگار هیچ راهی برای پیدا کردن این نویسنده وجود ندارد. شیزوکو نیز که حالا به تمامی شیفته ادو شده است، کمتر به پیدا کردن قاتل همسر مرحومش اهمیت میدهد.
ادو به کمک شیزوکو اتاق شخصی روکورو همسر به قتل رسیده شیزوکو را جستجو میکند. ادو به کشویی میرسد که قفل شده و آن را بیشتر میگردد، او باور دارد که انسانهای تنها رازهایشان را پنهان میکنند. در جستجوی مدارک بر ادو آشکار میشود که روکورو از گذشته شیزوکو و شون دی آگاه بوده است و دست به خواندن آثار شون دی زده است. همچنین در میان آثار روکورو تلاشی برای تقلید دست خط شون دی عیان میشود. آیا شون دی واقعا مجرم است؟
ادو فکر میکند که روکورو هیولایی در درون خود داشته است و دست به اقدامات عجیبی زده است. ممکن است که آن نامهها نوشته خود روکورو بوده باشد که آنها را به نام شون دی به دست شیزوکو میداده است تا همسرش از ترس بلرزد. ادو فکر میکند که روکورو کلاه گیس را نیز برای شبیه شدن به شون دی خریده است. ادو پیشتر میرود و میگوید که هم روکورو و هم سگ در اثر حادثه مردهاند.
ادو نظراتش را با شیزوکو در میان میگذارد اما شیزوکو به طرز عجیبی رفتار میکند.
رابطه میان روکورو و شیزوکو چگونه بوده است؟ آیا اساسا قتلی رخ داده؟ چه کسی آن نامهها را نوشته است؟
باهم چهارمین قسمت از نمایش شنیدنی «چرکنویسهای یک قاتل» را با مدت زمان ۲۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه میشنویم.
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