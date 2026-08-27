معصومه دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره «تکامل» اظهار کرد: این جشنواره با محوریت ترویج فرهنگ ازدواج، حمایت از تشکیل خانواده و تقویت بنیان خانواده در میان اعضای جوان جمعیت هلالاحمر برگزار میشود.
وی افزود: توجه به موضوع ازدواج جوانان و فراهم کردن زمینه برای تحکیم و تعالی خانواده از مهمترین محورهای فرهنگی و اجتماعی جشنواره «تکامل» است و این رویداد با نگاه خانوادهمحور طراحی شده است.
سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هلالاحمر کردستان با بیان اینکه حمایت از جوانان تنها به فعالیتهای امدادی محدود نمیشود، عنوان کرد: جمعیت هلالاحمر در کنار مأموریتهای امدادی و بشردوستانه، در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز برنامههایی را برای اعضای جوان خود دنبال میکند.
دهقانی ادامه داد: جشنواره «تکامل» با هدف تقویت فرهنگ خانواده، ترویج ازدواج جوانان و توجه به مسئولیتپذیری اجتماعی اعضای جمعیت برگزار میشود و تلاش شده است در این برنامه، موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مورد توجه قرار گیرد.
چه کسانی میتوانند در جشنواره شرکت کنند؟
وی درباره جامعه هدف این جشنواره گفت: پنجمین دوره «تکامل» ویژه اعضای جوانان، داوطلبان و امدادگران جمعیت هلالاحمر است و اعضای واجد شرایط در سراسر استان کردستان امکان شرکت در این فراخوان را دارند.
سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان کردستان افزود: شرط حضور در این دوره، عضویت در جمعیت هلالاحمر و ثبت تاریخ عقد در بازه زمانی ۷ خرداد ۱۴۰۴ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ است.
دهقانی با تأکید بر ضرورت توجه متقاضیان به زمانبندی اعلامشده، تصریح کرد: واجدان شرایط تا پایان روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند مدارک مورد نیاز را تکمیل و اطلاعات خود را در سامانه مربوط به جشنواره ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان باید در مهلت تعیینشده نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند تا امکان بررسی و حضور آنان در پنجمین دوره جشنواره «تکامل» فراهم شود.
دهقانی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره بتواند به تقویت رویکردهای خانوادهمحور، ترویج فرهنگ ازدواج و گسترش فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی در میان اعضای جوان جمعیت هلالاحمر کمک کند.
نظر شما