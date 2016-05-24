کابینه جدید وزرای ترکیه تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، نخست وزیر جدید ترکیه روز سه شنبه از تشکیل کابینه جدید خود خبر داد.

بر اساس گزارش های رسیده، تعداد ۱۲ تن از وزرای کابینه جدید «بینالی ایلدیریم»، از وزرای کابینه قبل بوده و ۸ تن از آنها نیز جدید هستند.

نخست وزیر جدید ترکیه، امروز همچنین با حضور در کاخ ریاست جمهوری ترکیه، لیست کابینه خود را به «رجب طیب اردوغان» ارائه داد که مورد تایید وی نیز قرار گرفت.

گفتنی است، «اردوغان» برای تایید لیست ارائه شده از سوی «ایلدیریم»، اجلاس جهانی بشر دوستی در استانبول را رها کرده و به آنکارا رفته است. قرار است روز چهارشنبه، نخستین جلسه کابینه جدید با ریاست «اردوغان» در آنکارا شروع به کار کند.

همچنین «نورالدین جانکلی»، «محمت شیمشک»، «نومان کورتولموش»، «ویسی کایناک» و «طغرل تورکش» نیز به عنوان معاونین نخست وزیر ترکیه معرفی شده اند.

«عمر چلیک»، سخنگوی سابق حزب عدالت و توسعه به عنوان وزیر جدید اتحادیه اروپای ترکیه اعلام شده و «بکیر بزداغ» نیز که پیش از این مسئولیت وزارت عدالت این کشور را بر عهده داشت در جایگاه خود ابقا شده است.

«احمت ارسلان» نیز به عنوان وزیر حمل و نقل این کشور جایگزین «ایلدیریم» شده است.