خانه رجبی و طاهری سمنان به بخش خصوصی واگذار شدند

حسين خواجه بيدختي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به واگذاری خانه رجبي و طاهري سمنان به بخش خصوصي افزود: این بناها در مراسمی با حضور نمایندگان صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن فرهنگی و تاریخی و اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان واگذار شدند.

وي هدف از واگذاري اين خانه‌هاي تاريخي را مرمت، ساماندهی، باز زنده سازی و احیاء بناها به‌عنوان اقامتگاه سنتی و مجموعه پذیرایی – خدماتی سنتی عنوان كرد و گفت: پس از تصویب طرح و انجام اقدامات مرمتی، اين خانه‌ها زير نظر ناظران فنی میراث فرهنگی و صندوق احیاء در ماه‌های آتی بازگشایی شده و مورد بهره‌برداری قرار مي‌گيرند.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري استان سمنان افزود: بناهای خانه رجبی و طاهری سمنان با نشر آگهی در اسفند ماه سال گذشته به مزایده گذاشته شدند که پس از بررسی اسناد و مدارک مالی، فنی و اهلیت حرفه‌ای اشخاص متقاضی، برنده تعیین و عقد قرارداد شد.

بيدختي با تاكيد بر اینکه سرمایه‌گذار بايد پس از مرمت، ساماندهی و تجهیز، بنا را در کاربری‌های متناسب با کالبد بنای تاریخی مورد بهره‌برداری قرار دهد، گفت: کاروانسرای شاه عباسی دامغان و کاروانسرای میاندشت نیز در هفته‌های آتی پس از عقد قرارداد به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار مي‌شوند.

وی با یادآوری اینکه خانه رجبي مربوط به اواسط دوره قاجار است و در قسمت جنوبی سمنان در محله اسفنجان و در نبش میدان ابوذر (پاچنار) واقع شده است، افزود: بنا متعلق به خانواده رجبی (کلانتر وقت سمنان) بوده و دارای یک حیاط مرکزی، باغچه و یک راهرو طولانی که از هشتی به حیاط متصل است، و ویژگی این بنا، بادگیر منحصر به فرد آن است.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان با بیان اینکه این بنا از یک معماری و شمایل متفاوت نسبت به بادگیرهای معمول برخوردار است، تصریح کرد: اين خانه به شماره ۱۷۸۷ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

بیدختی همچنین با یادآوری اینکه خانه طاهری نيز درمحله اسفنجان درجنوب غربی شهر سمنان قرار دارد، خاطرنشان کرد: اين محله با مركزيت تكـــيه پهنه با قـدمت بيـش از سه هـزار سال، بناهائي چون مـسجد امام، مـسجد جامع، بازار، حمام پهنه و تكيه پهـنه را در خود جای داده است.

وی در خاتمه افزود: خانه طاهري در سال ۱۳۴۶هـجري قـمري ساخته شده و سبك و سـياق اين بنا يادآور معمــاري اواخر دوره قاجار و اوايل پهلوی است كه به نوعی از الگوهـای قـديم خود پـيروي كرده، اين خانه تاريخي به شماره ۳۱۰۹ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.