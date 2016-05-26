به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ولایتی ظهر پنج شنبه در همایش ملی «تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران» در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان اینکه طب سنتی یک امر اساسی در نظام پزشکی ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: طب سنتی علمی برجای‌مانده از پیشینیان بوده و پایه علم پزشکی روز نیز محسوب می‌شود.

وی افزود: علوم فیزیک، شیمی، ریاضی و غیره از گذشته به وجود آمده و به‌عنوان مقدمه‌ای برای دوره‌های بعدی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل اضافه کرد: طب سنتی نیز در همین راستا قدم برداشته و علومی را تا به امروز در عرصه پزشکی برای ما تبیین کرده است.

ولایتی با اشاره به تأسیس کمیته تمدن و فرهنگ اسلامی در کشور، بیان کرد: این مرکز در راستای بالا بردن اعتمادبه‌نفس نسبت به جامعه پزشکی ایران بوده و اینکه نشان دهیم درگذشته بزرگانی وجود داشتند که علوم پزشکی و طب سنتی را در جامعه رواج دادند.

وی با بیان اینکه خاک و ژنتیک کشور ایران دارای استعدادهای قابل‌توجهی است؛ تأکید کرد: توانایی‌هایمان اگر فراتر از سایرین نباشد، کمتر نخواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه نسخه‌ جدید امروز ما پیرامون نظام پزشکی، بازگشت به تمدن خویشتن است، خاطرنشان کرد: تأسیس دانشگاه طب سنتی یکی از اولویت‌های اصلی ما در امر گسترش فرهنگ طب سنتی ذر کشور بوده و امروز بالغ‌بر ۱۰ دانشگاه در سطح کشور تأسیس‌شده‌اند.

وی عنوان کرد: آموزش تمدن اسلامی به‌عنوان رویکرد اساسی در دانشگاه‌ها باید منظور شود. بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب در زمینهٔ پزشکی در تاریخ تمدن اسلامی کشورمان وجود دارد که در دانشگاه‌ها باید توجه شایانی بر آنان مبذول شود.

ولایتی با اشاره به اینکه کشور ایران دارای اقلیم‌های متفاوتی است، تصریح کرد:‌ بیش از ۸ هزار گونه گیاهی در کشور ایران وجود دارد که این آمار در حد خود بی‌نظیر بوده و حدود ۲۵ درصد از این گیاهان، درزمینهٔ دارویی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

وی با تاکید براینکه نسبت به طب سنتی باید نگاه و توجه ویژه‌ای داشته باشیم، افزود: درگذشته مراکز پزشکی همچون جندی‌شاپور سابقه درخشان ما را در عرصه پزشکی نشان می‌دهد و هسته اولیه پزشکی در ایران از این مرکز ایجادشده است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل بابیان اینکه امروز برخی به‌عنوان طب سنتی در سطح جامعه فعالیت ناصحیحی دارند، بیان کرد: وزارت بهداشت به‌عنوان متولی امر بهداشت باید رسیدگی‌های دقیق‌تری بر مراکز درمانی طب سنتی داشته باشد و با دادن نظم بر مراکز درمانی مجاز، شاهد تأثیرات مثبت طب سنتی بر جامعه شویم.

گفتنی است در همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران از چهار جلد کتاب پزشکی ازجمله کفایت المجاهدیه، تاریخ دارشفای استان قدس رضوی، تاریخ پزشکی نوین مشهد و دارشفای رضوی رونمایی شده و در پایان مراسم از مقالات برتر ارسال‌شده به همایش و دانشجویان برتر دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی شد.