به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه زندگی به سبک امام روح‌الله(ره) که به مناسبت سالگرد رحلت بنیان گذار انقلاب اسلامی در مراکز فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود؛ با حضور دکتر فرشاد مهدی پور و دکتر عبدالله گنجی در نشست «مبانی قرائت رهبر انقلاب از اندیشه‌های امام خمینی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری» برگزار شد.

دکتر فرشاد مهدی‌پور عضو هیئت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای سخنان خود گفت: متأسفانه مفهوم حزب‌الله در این سال‌های اخیر تغییر کرده است و در این سال‌ها آنها را بیشتر با شمایل تندروها می‌شناسند در حالی که ابداع کننده این حزب امام خمینی تعریف متفاوتی از آن داشت.

وی افزود: مارکس عنصر اصلی تفکر خود را «کارگران» می‌داند، لنین «کشاورزان» را محور اصلی خود معرفی می‌کند اما رهبر کبیر انقلاب اما همه مردم ایران، چه زن و چه مرد، کوچک و بزرگ را عضو اصلی این جریان فکری می‌داند. این جریان را به یک طیف و یک گروه خلاصه نمی‌کند.

حزب الله فرا میهنی و فرا دینی است

مهدی‌پور درباره مشخصات یک حزب‌اللهی از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی گفت: بر خلاف نگاه جدیدی که به یک مدیریت بی‌نظم؛ مدیریت هیئتی می‌گویند؛ از نگاه امام روح‌الله یک حزب اللهی منضبط است و از انضباط دقیق شیعی برخوردار است؛ در صورت بیرونی خلاصه نمی‌شود و از ظاهر کسی نمی‌توان تشخیص داد که حزب الهی هست یا نه؛ یک حزب الهی جانش را در راه خدا می‌دهد و برای رشد دیگران خود را فدا می‌کند. بر اساس این تعریف هر کسی در هر جایی در برابر ظلم مقاومت کند حزب الهی است.

وی افزود: بر اساس تعریف امام روح‌الله، حزب الهی بودن تناقضی با رفاه ندارد. یک حزب الهی از تمامی جریان‌های سیاسی روز دور است. به ایرانی‌ها و به مسلمانان خلاصه نمی‌شود و یک دعوت جهانی است.

فرشاد مهدی‌پور درباره رمز تداوم حزب‌الله گفت: تا زمانی که ظلمی در جهان برقرار است، عده‌ای در برابر آن قیام خواهند کرد و این افراد؛ اعضای حزب‌الله هستند.

وی درباره توسعه ملت حزب‌الله بیان کرد: بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی همیشه این هشدار را داده است که مراقب افرادی باشید که به نام حزب‌الله به خود حزب‌الله ضربه می‌زند. جریان‌های انحرافی که به صورت خودجوش به تندروی می‌پردازند و چهره حزب‌الله را مخدوش می‌کنند.

مهدی‌پور در پایان سخنان خود توجه به سبک زندگی امام خمینی (ره) را یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان فرهنگی دانست و گفت: زندگی بنیان‌گذار انقلاب از وجوه متفاوتی برخوردار است که از آن غافل مانده‌ایم. کتاب‌های متعددی درباره زندگی امام خمینی توسط محافظان و خادمان ایشان به رشته تحریر در آمده که خواندن آنها می‌تواند تصویر روشنی از شیوه زندگی او به ما ارائه دهد و برای زندگی روزمره ما تأثیرگذار باشد.

می‌خواهند بخشی از تفکرات امام (ره) را پنهان کنند

دکتر عبدالله گنجی پژوهشگر و مدیر مسئول هفته نامه جوان درباره نگاه بنیان‌گذار انقلاب گفت: متأسفانه از نگاه عده‌ای انقلاب اسلامی تمام شده؛ یعنی برای مردم این سرزمین یک انقلاب به وجود آمده و زندگی آنها دگرگون شده و حالا دیگر آن شرایط نیست و باید بازگشت به روال طبیعی زندگی.

وی افزود: ما پس از پیروزی انقلاب بلافاصله درگیر هشت سال جنگ شدیم. اتفاقی که امام روح‌الله آن را زنده نگه‌دارنده نور انقلاب معرفی کرد. پس از وفات بنیان‌گذار انقلاب اما شرایط سخت شد، مانند اتفاقی که پس از وفات پیامبر افتاد. پس از انقلاب و اتمام جنگ هشت ساله بسیاری از انقلابیون به سمت زندگی رفتند و غرق در رفاه شدند. رفاه فی‌نفسه اتفاق بدی نیست، ولی درگیر شدن مردان بزرگ سیاست با مسائل دنیوی اتفاق مهمی است. دشمن آرایش نظامی گرفته است و عده‌ای از سربازان ما، دیگر اهل مبارزه نیستند.

گنجی تاکید کرد: متأسفانه در این سال‌ها عده‌ای می‌خواهند بخشی از تفکرات امام را پنهان کنند. عده‌ای تلاش کردند جوی‌های خود ساخته‌ای را از اندیشه بنیان‌گذار انقلاب جاری و ساری کنند که زمین‌های خودشان را حاصلخیزتر کند. پیروان تفکر امام (ره) باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند چرا که خیانت به اسلام است.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های امام این بود که تمامی اصول خود را از اسلام ناب برداشت کرده بود. حتی برگزاری رفراندوم هم نه از نمونه‌های خارجی آن، که از اسلام ناب برداشت شده بود. امام روح‌الله جمهوری اسلامی را به گونه‌ای بنا نهاد که تک تک مردم در تشکیل آن نقش داشتند.

این متفکر در ادامه به بیان دو شاخصه اصلی در وجود امام اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری درباره امام خمینی می‌فرمایند که او همیشه پیروز بود. اعتقاد خاص و ویژه او به خداوند دو معجزه را در کشور ما باعث شد، معجزه انقلاب اسلامی و معجزه پیروزی در هشت سال جنگ تحمیلی. امام خمینی اعتقادی به فردگرایی نداشتند. او دستور برگزاری دادگاه ویژه روحانیت را در سخت‌ترین شرایط صادر کرد، و تاکید کرد که به تخلفات آنها با شکل ویژه‌ای رسیدگی شود، چرا که اشتباهات آنها، به پای اسلام نوشته خواهد شد و این تفکر یکی از افتخارات انقلاب اسلامی بود.

پرسش و پاسخ میات مردم و کارشناسان برنامه پایان بخش این مراسم بود.

ویژه برنامه زندگی به سبک امام روح‌الله (ره) که به مناسبت سالگرد رحلت بنیان گذار انقلاب اسلامی در مراکز فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود