پیروزی «کلینتون» در پورتوریکو/ انتظار شکست در کالیفرنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هیلاری کلینتون» یکی از دو نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پیروزی در رقابت مقدماتی جزیره پورتوریکو، قدمی دیگر به کسب جایگاه نامزد نهایی این حزب برای حضور در انتخابات عمومی ماه نوامبر نزدیکتر شد.

این پیروزی در آستانه ورود به رقابت های شِش گانه روز سه شنبه قوت قلبی خواهد بود برای کلینتون تا برتری خود را نسبت به «برنی سندرز» دیگر رقیب دموکرات حاضر در صحنه اثبات کند.

انتظار می رود که با پایان روز سه شنبه، شمار هیات های انتخاباتی کلینتون از رقم حد نصاب (۲۳۸۲ هیات انتخاباتی) بگذرد.

ناگفته نماند که وی و سندرز، رقابت تنگاتنگی را در ایالات کلیدی «کالیفرنیا» تجربه خواهند کرد. با این حال، هیات های انتخاباتی این ایالت به نسبت آراء بین دو رقیب تقسیم خواهد شد. از همین رو حتی اگر کلینتون که در حال حاضر طبق نظرسنجی ها در ایالت کالیفرنیا به نسبت ۴۳ به ۴۴ از سندرز عقب است، این رقابت را واگذار کند، در نهایت باز هم نسبت به رقیب ازحمایت هیات های انتخاباتی بیشتری برخوردار خواهد بود.

با همه این اوصاف، اگر کلینتون به مقام نامزدی نهایی حزب دموکرات برسد، باید برای شکست «دونالد ترامپ» نامزد احتمالی جمهوریخواهان در رقابت ۸ نوامبر، طرفدران کالیفرنیایی سندرز را با خود همراه کند.