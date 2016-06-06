به گزازش خبرنگار مهر، برنامه «شکوفههای دانش» با موضوع معرفی و نقد و بررسی کتاب «مثلها و قصههایشان» با حضور مصطفی رحماندوست، رویا زارعی، مدیر کتابخانه شهیدان جعفرینژاد و جمعی از دانشآموزان پایه ششم و هفتم و هشتم همراه خانوادههایشان، عصر یکشنبه، ۱۶ خرداد ۹۵، در این کتابخانه برگزار شد.
مصطفی رحماندوست در این برنامه به اهمیت قصهها و مثلها اشاره کرد و گفت: در فرهنگ و ادبیات سرزمین ما ضربالمثلها و روایتهای زیادی وجود دارد که از زمان گذشته سینه به سینه بیان شده و به ما رسیده است. ما باید حاقظ این قصهها و مثلها باشیم.
شاعر مجموعه «پنجتا انگشت بودند که...» همچنین به ضرورت گردآوری این مثلها در قالب کتاب اشاره و بیان کرد: مثل در ادبیات ما جایگاه ویژهای دارد. هر مثلی به خودی خود تاریخ فشردهای است که مردم امروزه را به ریشه های فرهنگی گذشته کشورمان پیوند میزند. مثلها بسیار ارزشمندند، زیرا عمری به درازای عمر انسان دارند؛ بنابراین باید ثبت و ضبط شوند و کتاب، میتواند روش خوبی برای حفظ و مستند کردن مثلها و قصهها باشد.
رحماندوست در ادامه بیان کرد: من در کتاب «مثلها و قصههایشان» به قصه و داستان هر ضربالمثل پرداختهام. به عنوان مثال در یکی از ضربالمثلهایی که در این کتاب آمده به افراد خسیس اشاره شده است. در این مثل آمده: وقتی آدم خسیس برای میهمانی دادن بهانههای بیجا بیاورد، مهمانها به او میگویند که تو مارا دعوت کن، ما قول میدهیم که «بین هردو لقمه دو رکعت نماز بخوانیم».
به گقته نویسنده «قصه دوتا لاکپشت تنها»، قصه همواره با انسان بوده است. اصلاً بشر به قصه نیاز دارد در هر مکان و زمانی؛ متاسفانه یکی از عمدهترین مشکلات ما این است که دیگر پدر و مادرها برای بچههای خود قصه نمیگویند، در چهره آنها نگاه نمیکنند و دستشان را در دست نمیگیرند و این خیلی بد است.
رحماندوست در ادامه سخنانش با کودکان و نوجوانان حاضر در جلسه، پرسشهایی را درباره ضربالمثلهای مختلف مطرح کرد و به ارائه توضیحاتی پیرامون قصهگویی و اینکه چگونه و از چه زمانی شروع به سرودن شعر کرده است، پرداخت. سپس دانشآموزان نظر خود را درباره کتاب «مثلها و قصههایشان» و همچنین درباره هنر قصهگویی بیان کردند و رحماندوست به آنها پاسخ داد.
همچنین رویا زارعی، مدیر کتابخانه شهیدان جعفری نژاد هم به ارائه توضیحاتی درباره کتاب «مثلها و قصههایشان» پرداخت و گفت: این کتاب قصههایی را بازگو میکند که ضربالمثلها را پدید آوردهاند و میتواند منبع خوبی برای بزرگترها به عنوان مرجع قصهگویی و همچنین مجموعهای از قصههای شیرین و ایرانی برای کودکان و نوجوانان باشد.
او با بیان اینکه هرکدام از ضربالمثلها، حکایت از تاریخ و قصهای شیرین دارد که از نوع زندگی باورها و آداب و رسوم اجداد ما پرده برمیدارد، بیان کرد: مثلها برای ما این امکان را فراهم میکنند که بتوانیم با تکیه بر تجربههای پیشینیانمان زندگی بهتری داشته باشیم.
در ادامه این برنامه مراسم رونمایی از «قفسه مهربانی کتاب» برگزار شد. مصطفی رحماندوست ضمن رونمایی از این قفسه، آن را طرحی تازه و نو دانست که میتواند نقش موثری در راستای ترویج فرهنگ مطالعه داشته باشد. سپس تعدادی از کتابهای خود را به چند نفر از کودکان علاقهمند و مشتاق به مطالعه اهدا کرد.
مدیر کتابخانه شهیدان جعفری نژاد، نیز راه اندازی «قفسه مهربانی کتاب» را گام موثری در ترغیب مردم به اهدا و وقف کتاب و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه و منطقه عنوان کرد و گفت: در این طرح که به عبارتی الگوبرداری از دیوار مهربانی است، افراد میتوانند آثار اهدایی خود را در این قفسه قرار دهند و یا کتابهای مورد علاقه خود را بردارند.
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