پیگیر وضعیت سلامتی اصغر بیچاره هستیم/ تاریخ در خانه مرد عکاس

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خبرهای خوبی از وضعیت جسمانی اصغر بیچاره (ژوله) عكاس، بازیگر سینما و تئاتر ایران به گوش نمی رسد. این هنرمند پیشکسوت که به سرطان حنجره مبتلاست این روزها در آپارتمانش در آمریکا با این بیماری دست و پنجه نرم می کند و چون دور از کشور است و فرزندی هم ندارد که بتواند اخبار این هنرمند را به صورت رسمی اعلام کند بعضا خبرهای نادرست درباره وضعیت سلامت وی مطرح می‌شود.

به همین منظور با مسعود زنده روح کرمانی، رییس هیات مدیره انجمن عکاسان درباره وضعیت این هنرمند و اطلاع انجمن از حال وی گفتگویی داشتیم که وی به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه این هنرمند عکاس در آمریکا زندگی می کند امکان دسترسی ما به او کم است اما از طریق یک رابط از حالش با خبر هستیم. آخرین خبر ما مربوط به ۴۸ ساعت گذشته است که متاسفانه خبر از وخامت حال ایشان می دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه در این میان شایعه هایی هم به وجود آمد که صحت ندارد و باید برای سلامت ایشان دعا کنیم.

رییس هیات مدیره انجمن عکاسان درباره جایگاه اصغر بیچاره در هنر عکاسی ایران توضیح داد: اصغر بیچاره بیشترین کارش در زمینه عکاسی سینما بود و فیلم‌های بسیاری را عکاسی کرد و چند کتاب هم چاپ کرد، اما از همه مهمتر اینکه بازیگر خوبی هم در تئاتر و سینما بود و نکته دیگر کلکسیونی است که از دوربین ها و ادوات عکاسی دارد که خانه او را تبدیل به یک موزه کرده است که البته توسط خودش نگهداری می شد و کاش شهرداری در این سال‌ها اقدام به سرمایه گذاری روی آن می کرد چون وقتی در خانه اصغر بیچاره قدم می زنید انگار تاریخ عکاسی را مرور می کنید.

اصغر بیچاره ۲۲ خرداد ۱۳۰۶ در تهران به دنیا آمد و از ۱۱ سالگی بعنوان کارگر ساده در عکاسی به کار مشغول شد و بعد در لاله زار مغازه‌ای باز کرد.

وى سپس داوطلب شد تا عکس‌هاى فیلم «دختر لر» را براى کپى کردن به آلمان ببرد و بعد به تئاتر و سینما کشیده شد. اصغر بیچاره خانه خود را در خیابان کوشک به فیلم‌های قدیمی سپرد و حدود ۴۰۰ فیلم در آن فیلمبرداری شد.

از او به عنوان قدیمی‌ترین عکاس سینمای ایران یاد می‌شود. اصغر بیچاره در حال حاضر بزرگترین آرشیو عکس و بزرگترین كلكسیون دوربین‌هاى عكاسى قدیمى از جمله دوربین نخستین عکاس ایران، ماشاءالله خان عکاس باشى را در اختیار دارد.

همچنین اصغر بیچاره سه جلد کتاب درباره تاریخ سینمای ایران نگاشته است. او افزون بر عکاسی ۳۸ فیلم، سابقه بازی در ۲۳ فیلم سینمایی را نیز در كارنامه دارد.